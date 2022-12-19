Десять часов без света: жителям Киева энергетики дали неутешительный прогноз

В Днепре и Киеве люди вынуждены сидеть без света больше двух часов

После ночной атаки иранских дронов на Киев 19 декабря ситуация в энергосистеме остается напряженной. Графики отключений света практически не работают в столице, киевляне могут провести без света до 10 часов.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

По его словам, все три группы потребителей сегодня отключают практически одновременно. А к ранее поврежденным инфраструктурным объектам добавился еще один, из-за чего без электричества осталась значительная часть правого берега города и немного область.

"Так же страдают все районы. Сейчас вся критическая инфраструктура — больницы, водоканалы, метро — запитана и свет есть у около 20% населения", — сообщил Коваленко.

В Днепре ситуация немного улучшилась. Весь день в регионе действовал график отключения света и лишь к вечеру были введены экстренные отключения. Жители в среднем сидят без электричества по 3-5 часов.

А жители Киева могут провести без электричества около 10 часов, сообщил гендиректор YASNO.

"Как быстро вернемся к стабилизационным – предсказать трудно. Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. Но надеюсь, что завтра будет немного лучше. Самая темная ночь перед рассветом. Поэтому я уверен, что мы устоим", — подытожил Сергей Коваленко.

Ранее мы рассказывали о том, что по Киеву 19 декабря россияне запустили 20 дронов в три волны, из которых удалось сбить 15. Взрывы слышали в несколкьих районах столицы.