Десять годин без світла: мешканцям Києва енергетики дали невтішний прогноз

У Дніпрі та Києві люди змушені сидіти без світла понад дві години

Після нічної атаки іранських дронів на Київ 19 грудня ситуація в енергосистемі залишається напруженою. Графіки відключення світла практично не працюють у столиці, кияни можуть провести без світла до 10 годин.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, усі три групи споживачів сьогодні відключають практично одночасно. А до раніше пошкоджених інфраструктурних об’єктів додався ще один, через що без електрики залишилася значна частина правого берега міста та трохи область.

"Так само страждають усі райони. Зараз вся критична інфраструктура — лікарні, водоканали, метро — заживлена і світло мають близько 20% населення", — повідомив Коваленко.

У Дніпрі ситуація трохи покращилась. Весь день у регіоні діяв графік відключення світла і лише надвечір було введено екстрені відключення. Мешканці в середньому сидять без електрики по 3-5 годин.

А мешканці Києва можуть провести без електрики близько 10 години, повідомив гендиректор YASNO.

"Як швидко повернемося до стабілізаційних — передбачити важко. Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще. Найтемніша ніч перед світанком. Тому я впевнений, що ми вистоїмо", — підсумував Сергій Коваленко.

Раніше ми розповідали про те, що Києвом 19 грудня росіяни запустили 20 дронів у три хвилі, з яких вдалося збити 15. Вибухи чули в кількох районах столиці.