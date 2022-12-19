Є "приліт": росія атакувала Київ десятками дронів

Є влучення в об’єкти інфраструктури

У столиці Україні Києві вночі було оголошено масштабну повітряну тривогу. Починаючи з 2:00 після опівночі і до майже шостої ранку в небі над містом було голосно. Ворог атакував місто дронами "Shahed". Працювали сили ППО.

Як повідомили в КМВА, всього за час тривоги вдалося знищити 15 безпілотників із більш ніж 20. Атака баражуючими боєприпасами йшла хвилями.

У столиці пролунали вибухи у двох районах. Про це розповів мер міста Віталій Кличко. Він поінформував, що вибухи пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах Києва.

Постраждалі райони знаходяться поряд

Глава КМВА Сергій Попко уточнив, що є потрапляння в об’єкт критичної інфраструктури та аварійні служби вже розпочали ліквідацію наслідків. Дані про постраждалих та інші руйнування поки що не надійшли. Телеграм-канали столиці публікують інформацію, що після вибухів у деяких людей розбилися вікна, почалася пожежа.

На Київщині також є пошкодження після атаки дронів. Голова ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Попередньо постраждали двоє людей, вони під наглядом лікарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні у столиці встановили Новорічну ялинку. Вона буде менш масштабною ніж зазвичай та енергозберігаючою. Загроза з боку російських окупантів зростає через візит лідера країни-агресора до Білорусі.