У реаліях війни: як Київ готується до Нового року (ексклюзивні фото)

Воюємо з агресором, але й жити не забуваємо

Незважаючи на енергетичний терор росії, обстріли та нестачу електрики, під кінець 2022 року кияни все одно готують святкову ялинку, хоч і зовсім не таку, як минулого року.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як прикрашають новорічну ялинку на Софійській площі 18 грудня.

Щороку ялинку встановлюють до 19 грудня, щоб до Дня святого Миколая запалити святкове дерево.

Війна в усе внесла свої корективи, у тому числі й у новорічні свята.

Нагадаємо, що ось так виглядала головна ялинка роком раніше.

Такою була головна ялинка у грудні 2021 року

На Новий 2023 рік встановлюють енергозберігаючу ялинку, біля якої можна буде підзарядити гаджети. Жодних ярмарків та святкових заходів не планується.

У центрі Києва встановили святкове дерево заввишки 12 метрів

Його прикрашають навіть у погану погоду

Незважаючи ні на що, неможливо забути, що в країні йде війна

"Піксель" повсюдно впадає у вічі

Прикраси всі досить прості та патріотичні, з натяком на бажання якнайшвидше закінчити війну

Іграшки зробили зі спеціального пластику та привезли зі Львова

Голубів для ялинки у Києві вирізали з дерева

Ялинка вийшла досить простою і зі смаком

Варто зауважити, що ефектну ялинку встановили і на центральному вокзалі, — там вона теж буде енергозберігаючою, з живленням від механічного генератора-велотренажера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, звідки взялися прикраси та генератор для головної ялинки у Києві.