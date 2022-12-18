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У реаліях війни: як Київ готується до Нового року (ексклюзивні фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Новий 2023 рік українці зустрічають по-особливому Новина оновлена 18 грудня 2022, 12:27
Новий 2023 рік українці зустрічають по-особливому. Фото telegraf.com.ua

Воюємо з агресором, але й жити не забуваємо

Незважаючи на енергетичний терор росії, обстріли та нестачу електрики, під кінець 2022 року кияни все одно готують святкову ялинку, хоч і зовсім не таку, як минулого року.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як прикрашають новорічну ялинку на Софійській площі 18 грудня.

Щороку ялинку встановлюють до 19 грудня, щоб до Дня святого Миколая запалити святкове дерево.

Війна в усе внесла свої корективи, у тому числі й у новорічні свята.

Нагадаємо, що ось так виглядала головна ялинка роком раніше.

Головна ялинка у Києві у грудні 2021 року
Такою була головна ялинка у грудні 2021 року

На Новий 2023 рік встановлюють енергозберігаючу ялинку, біля якої можна буде підзарядити гаджети. Жодних ярмарків та святкових заходів не планується.

Головна ялинка на Софійській у Києві 2022-2023
У центрі Києва встановили святкове дерево заввишки 12 метрів
Головна ялинка на Софійській у Києві 2022-2023
Його прикрашають навіть у погану погоду
Військові та головна ялинка на Софійській у Києві 2022-2023
Незважаючи ні на що, неможливо забути, що в країні йде війна
Військові та головна ялинка на Софійській у Києві 2022-2023
"Піксель" повсюдно впадає у вічі

Прикраси всі досить прості та патріотичні, з натяком на бажання якнайшвидше закінчити війну

Головна ялинка на Софійській у Києві 2022-2023
Іграшки зробили зі спеціального пластику та привезли зі Львова
Головна ялинка на Софійській у Києві 2022-2023
Голубів для ялинки у Києві вирізали з дерева
Головна ялинка на Софійській у Києві 2022-2023
Ялинка вийшла досить простою і зі смаком
Головна ялинка на Софійській у Києві 2022-2023
Головна ялинка на Софійській у Києві 2022-2023

Варто зауважити, що ефектну ялинку встановили і на центральному вокзалі, — там вона теж буде енергозберігаючою, з живленням від механічного генератора-велотренажера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, звідки взялися прикраси та генератор для головної ялинки у Києві.

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#Київ #Ялинка #Новий рік #Репортаж