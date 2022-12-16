Якою буде погода на Різдво та під Новий рік: синоптики уточнили прогноз

Снігова погода на Різдво очікується лише у кількох містах

Погода на Різдвяно-новорічні свята в Україні буде досить теплою. У деяких частинах країни температура повітря підійматиметься вище +10 градусів. Водночас не додасть багатьом містам казкової атмосфери свята й снігопади.

25 грудня, на Різдво, у багатьох українських містах очікується мокрий сніг із дощем та плюсова температура повітря. Також частину міст заллє дощами у цей святковий день. Про це повідомляється на сайті Gismeteo.

У містах на півдні країни стовпчики термометрів 25 грудня покажуть вдень вище +10 градусів. Вночі температура також залишиться плюсовою. Також у цей день очікується дощ. А ближче до Нового року настане похолодання.

У центральній частині буде трохи холодніше. У Києві на Різдво очікується до +6 градусів вдень та до +1 градуса вночі. При цьому синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. До новорічних свят температура повітря значно знижуватиметься.

У західній частині країни температура повітря вдень підійматиметься до +8 градусів. Вночі очікується до +3 градусів. Також 25 грудня синоптики обіцяють дощ та мокрий сніг. До Нового року у цій частині України почне значно холодати.

На сході України у цей день синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. Температура повітря буде нижчою за +10 градусів. Ближче до новорічних свят очікуються нічні морози та до -5 градусів вдень.

Північні міста на Різдво накриє снігова погода. При цьому температура повітря вдень до +1 градуса. Синоптики зазначають, що до Нового року буде трохи холодніше. Вдень стовпчики термометрів опускатимуться до -3 градусів.

Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що суттєве потепління прийде в Україну після 15 грудня, але протримається воно недовго, передає ТСН. Водночас у всіх регіонах країни очікуються дощі із мокрим снігом.

"З 15 грудня температура повітря в Україні підніметься до +3+8 градусів. На заході та півночі буде трохи холодніше – до +2+4 градусів", — уточнив Щедрін.

За його словами, потепління протримається в Україні лише до 20 грудня. А потім з 20-22 грудня знову повернуться морози та стовпчики термометрів показуватимуть від -5 до -11 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік і чи варто українцям чекати на це свято снігу.