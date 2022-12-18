Новий рік під замком: окупанти приготували "сюрприз" у Запорізькій області

Російські загарбники бояться диверсантів

Російські окупанти знову посилюють заходи поліцейського керівництва та фільтрації на тимчасово зайнятій території. Приводом для посилення, мабуть, став Новий рік.

Саме на час традиційного святкування у кількох населених пунктах Запорізької області вводять кількаденну комендантську годину. Цілодобове обмеження, за даними Генштабу ЗСУ, запровадять у Чернігівці з 25 грудня, а у Бердянську з 30 грудня до 3 січня 2023 року.

Діятиме заборона виходити з житла, а фермерів закликали закінчити всі роботи до цього часу. Регіональні ЗМІ повідомляють, що на посилення заходів безпеки вплинули підриви мостів у Запорізькій області.

Чернігівка та Бердянськ на карті

Окупанти у Запорізькій області продовжують активно шукати тих, хто підтримує Україну та побоюються диверсантів. У Мелітополі з невідомої причини викрали географа, його місцезнаходження невідоме. Але у багатьох населених пунктах є незгодні із російською окупаційною політикою, які не бояться діяти. Так, у Мелітополі передали привіт окупантам через їхнього "вождя".

У Мелітополі російським військовим спокійно не спиться. Як раніше розповідав "Телеграф", у місті регулярно чути вибухи на російських складах, позиціях, місцях проживання. Окрім Мелітополя дістається ворогові і в інших населених пунктах Запорізької області. Удари мають каскадний характер.