Новый год под замком: оккупанты приготовили "сюрприз" в Запорожской области

Российские захватчики боятся диверсантов

Российские оккупанты снова усиливают меры полицейского руководства и фильтрации на временно занятой территории. Поводом для усиления, вероятно, стал Новый год.

Именно на время традиционного празднования в нескольких населенных пунктах Запорожской области вводят несколькодневный комендантский час. Круглосуточное ограничение, по данным Генштаба ВСУ, введут в Черниговке с 25 декабря, а в Бердянске с 30 декабря по 3 января 2023 года.

Будет действовать запрет выходить из жилья, а фермеров призвали закончить все работы до этого времени. Региональные СМИ сообщают, что на усиление мер безопасности повлияли подрывы мостов в Запорожской области.

Черниговка и Бердянск на карте

Оккупанты в Запорожской области продолжают активно искать тех, кто поддерживает Украину и опасаются диверсантов. В Мелитополе по неизвестной причине похитили географа, его местонахождение неизвестно. Но во многих населенных пунктах есть несогласные с российской оккупационной политикой, которые не боятся действовать. Так, в Мелитополе передали привет оккупантам через их "вождя".

В Мелитополе российским военным спокойно не спится. Как ранее рассказывал "Телеграф", в городе регулярно слышны взрывы на российских складах, позициях, местах обитания. Кроме Мелитополя достается врагу и в других населенных пунктах Запорожской области. Удары носят каскадный характер.