ВСУ продвигаются: актуальные карты боев в Украине

Оккупантам спуску не дают

Украинские силы могли продвинуться на северо-востоке Харьковской области. Часть области еще под оккупацией россиянами. Враг также мог проводить атаки для защиты от контрнаступления ВСУ на линии Кременная-Сватово.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, россияне заявили про незначительные подвижки возле Бахмута, но город им окружить не удалось. Район Бахмута и Авдеевки под ударами врага.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

В недавних сведениях Генштаба отмечено, что российские силы обстреливали украинские позиции в районе Тавильжанки, Богдановского, Лимана Первого (на Харьковщине, в 50 км от Сватово). Эти области обозначены как еще оккупированные, но данные Генштаба могут указывать на продвижение в этом районе. Также про контрнаступление ВСУ невольно свидетельствовало и российское минобороны, заявив про удар по командному пункту в Кисливке.

На линии Кременная — Сватово россияне пытались атаковать, чтобы восстановить позиции. В Старобельске продолжают готовить оборонительные позиции. Бои идут в районе Райгородка, Площанки, Краснопоповки, Житловки, Белогоровки.

Карта боевых действий в Харьковской и Луганской областях

В Донецкой области враг продолжает наступать в районе Бахмута, но не может окружить город и концентрируется на улучшении своих тактических позиций. Атаки силы рф провели в Бахмуте; севернее Бахмута, в Белогоровке, Соледаре, Берестове, Верхнекаменском, Бахмутском, Андреевке; и южнее Бахмута в Опытном, Курдюмовке, Яковлевке и Клищевке — на этих участках фронта идут самые напряженные бои.

В районе Авдеевки враг продолжает атаки — под ударом Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка. На западе Донецкой и востоке Запорожской областей продолжаются оборонительные операции врага и обстрелы.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают обороняться на востоке Херсонской области. Под ударом врага Херсон и его окрестности — правый берег Днепра. Также враг открывал огонь по прифронтовым частям Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областей. Российские оккупационные власти активизировали поиски партизан. Оккупанты полностью запрещают жителям передвигаться между населенными пунктами и разрешают передвижение внутри населенных пунктов только в дневное время.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на прозвучавшие на российских аэродромах взрывы, но у россиян пока достаточно запасов для атак по Украине. В частности есть множество С-300, которые приспособили для атак по наземным целям.