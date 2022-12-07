Было невозможным во времена "холодной войны": на Западе оценили удары по российским аэродромам

Российские средства ПВО показали свою слабость

Удары по российским военным аэродромам "Энгельс" и "Дягилево" являются свидетельством того, что у Украины достаточно военной мощи, чтобы освободить Крым военным путем.

Как сообщает "Голос Америки", такое мнение разделяют американские и австралийские военные эксперты. Они убеждены, что удары по российским объектам вдали от границы являются своеобразным сигналом оккупантам о том, что даже там они не в безопасности.

Так бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес отметил, что украинские войска уже могут наносить удары по объектам на территории оккупированного Крыма, вроде морской и авиабазы в Севастополе, а потому становится понятным, что россиянам полуостров удержать не удастся.

Майор армии США в отставке Майк Лайнос в свою очередь указал на то, что на следующий день после ударов по "Энгельсу" и "Дягилево" взрывы прозвучали в Курске. Если это действительно были украинские БПЛА, то это показывает слабость российских ПВО.

"Пройти через российские платформы противовоздушной обороны, это было просто неслыханно во времена "холодной войны". Для нас, для НАТО это было просто невозможно", — отметил он.

Генерал-майор австралийской армии в отставке и сотрудник Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Мик Райан добавил, что теперь россиянам вероятно придется пересмотреть стратегию обороны и отодвинуть места базирования стратегических бомбардировщиков подальше от границ Украины. При этом он добавил, что много российских военных объектов теперь оказались под угрозой обстрела.

Напомним, взрывы на военных аэродромах под Саратовом и Разанью прозвучали 5 декабря, при этом в западных СМИ после этого появилась информация, что речь действительно идет о БПЛА, который был запущен с территории Украины.

"Телеграф" в свою очередь поговорил с соучредителем ОО "Аэроразведка" Ярославом Гончаром, который рассказал, как это изменит ход войны.