Красиво горит: появились новые видео пожара на аэродроме в Курске

Российские спасатели пытаются справиться с возгоранием уже несколько часов

В Курске продолжается масштабный пожар на местном аэродроме, вспыхнувший ранним утром 6 декабря. Местные власти утверждают, что на месте с самого начала работают пожарные и спасатели, однако пока их усилия по устранению огня не увенчались успехом.

Как отмечают российские Telegram-каналы, над городом по-прежнему видно мощный столб черного дыма, который фиксируют жители разных районов Курска. При этом распространяется информация, будто бы большинство горожан не слышали никакого шума, а аэродром якобы не пострадал.

Также местные власти объявили, что огонь охватил местный нефтенакопитель.

Утренние фото возгорания на аэродроме

Более поздние снимки пожара на аэродроме

Ответственность за случившийся инцидент, конечно же, пытаются возложить на украинских военных, которые якобы "совершили диверсию". Никаких подтверждений этой версии россиянами опубликовано не было.

Добавим, что Курская область является приграничной — на западе она соседствует с украинской Сумщиной.

Курский аэродром, где вспыхнул пожар

Это уже не первая серьезная "бавовна", случившаяся за последние дни в россии. Как уже писал "Телеграф", накануне мощные взрывы прозвучали в Саратовской и Рязанской областях. В обеих случаях атака происходила на аэродромах, где расположена военная техника.

Подобная ситуация не понравилась многим россиянам, которые тут же развели панику в социальных сетях, возмущаясь отсутствию нормальных систем ПВО.