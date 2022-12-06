Атака на российский аэродром в Энгельсе: появились спутниковые снимки после "бавовны"

Фото после взрыва в Энгельсе прокомментировали в сети

После взрыва на российском аэродроме стратегической авиации в Энгельсе (5 декабря), где базировались российские бомбардировщики, пострадал, по меньшей мере, один самолет.

Такие выводы можно сделать судя по спутниковым снимкам аэродрома, которые появились в сети. Как отметил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Telegram-канале, как минимум один бомбардировщик Ту-95 горел и был залит пеной для тушения пожара.

Новые фото прокомментировал и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. На своей странице в Twitter он заявил, что уничтожение таких объектов обернуться для россии безвозвратными потерями стратегического потенциала и ослаблением глобального влияния в мире.

"Уничтожение стратегов для рф – это безвозвратные потери стратегического потенциала и ослабление глобального влияния в мире. И если бы запад не был против — но это выгодно и им. Нашими руками обломаем россиянам крылья", — написал Чмут.

Последствия взрыва на аэродроме в Энгельсе

Ту-95 залит, по всей видимости, пеной для тушения пожаров

В тоже время "Схемы" опубликовали фото до и после взрыва на аэродроме в Энгельсе. На новых снимках, по сравнению с теми, что были сделаны за день до взрыва, можно заметить уменьшившееся количество летательных аппаратов.

Отметим, что 5 декабря взрывы прогремели не только в Энгельсе, но еще и на военном аэродроме "Дягилево" под Рязанью. На фото с "Дягилево" можно также заметить, как минимум, один поврежденный самолет, однако масштабы ущерба оценить сложно.

Напомним, ранее мы писали о том, что взрывы на военных аэродромах рф вызвали целую волну паники среди россиян. При этом некоторые пользователи сети, пересмотрев видео с места событий, начали задаваться вопросом, чем были поражены данные военные объекты. Согласно одной из версий, удар был нанесён с помощью ракеты.