Атака на російський аеродром в Енгельсі: з’явилися супутникові знімки після "бавовни"

Фото після вибуху в Енгельсі прокоментували у мережі

Після вибуху на російському аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі (5 грудня), де базувалися російські бомбардувальники, постраждав щонайменше один літак.

Такі висновки можна зробити з супутникових знімків аеродрому, які з’явилися в мережі. Як зазначив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі, як мінімум один бомбардувальник Ту-95 горів і був залитий піною для гасіння пожежі.

Нові фото прокоментував і керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. На своїй сторінці в Twitter він заявив, що знищення таких об’єктів обернеться для росії безповоротними втратами стратегічного потенціалу та ослабленням глобального впливу у світі.

"Знищення стратегів для росії — це безповоротні втрати стратегічного потенціалу і послаблення глобального впливу в світі. І якби захід не був проти — але це вигідно і їм. Нашими руками обламаємо росіянам крила", — написав Чмут.

Наслідки вибуху на аеродромі в Енгельсі

Ту-95 залитий, мабуть, піною для гасіння пожеж

У той же час "Схеми" опублікували фото до та після вибуху на аеродромі в Енгельсі. На нових знімках, порівняно з тими, що були зроблені за день до вибуху, можна помітити кількість літальних апаратів, що зменшилася.

Зазначимо, що 5 грудня вибухи пролунали не лише в Енгельсі, а ще й на військовому аеродромі "Дягілєво" під Рязанню. На фото з "Дягілєво" можна також помітити щонайменше один пошкоджений літак, проте масштаби збитків оцінити складно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вибухи на військових аеродромах росії викликали цілу хвилю паніки серед росіян. При цьому деякі користувачі мережі, переглянувши відео з місця подій, почали ставити питання, чим були вражені дані військові об’єкти. Згідно з однією з версій, удар був завданий за допомогою ракети.