В Мелитополе оккупанты забрали из собственного дома известного географа

Оккупанты вывезли в неизвестном направлении ученого Владимира Воровку утром 13 декабря

Уже сутки ничего не известно о местонахождении мелитопольца Владимира Воровки – профессора, доктора географических наук. Известного ученого из собственного дома похитили российские военные. Родные бьют тревогу, пытаясь привлечь внимание к очередному факту террора против цивильных граждан.

Утром вторника, 13 декабря, на одной из улиц села Тамбовка появилось несколько военных автомобилей, которые остановились возле одного из домов, принадлежащего семье ученого – Владимира Петровича, до войны много лет работавшего в Мелитопольском государственном педагогическом университете имени Богдана Хмельницкого.

Володомира Воровку оккупанты забрали из собственного дома

- Где-то в полшестого утра к нашему двору подъехало четыре машины, из них было три легковых и один микроавтобус, — рассказала "Телеграфу" жена ученого Маргарита Ивановна, которая сейчас находится на подконтрольной Украине территории. – Из них выгрузились военные, количество я не знаю, они попали в дом и находились там примерно полтора часа. В 7 часов они вышли вместе с моим мужем, посадили его в один из автомобилей и вывезли в неизвестном направлении.

Маргарита Ивановна, узнавшая о похищении мужа от знакомых, не знает, в каком состоянии он находился на момент захвата и что происходило в доме пока там находились военные. Обычно они тщательно обыскивают квартиры горожан, к которым приходят с "утренними визитами", поэтому можно предположить, что все это время в доме ученого продолжался поиск.

– На оккупированной территории родственники написали заявления об исчезновении мужа в военную комендатуру, местную милицию, – уточнила Маргарита Ивановна. – В этих структурах, по крайней мере, по состоянию на вчера, нам ответили, что Володи у них нет. Со своей стороны, здесь я также обратилась в Международный комитет Красного Креста, Национальное информационное бюро и другие структуры, которые занимаются вопросами незаконно задержанных людей.

Владимир Воровка занимался краеведением и благодаря своим трудам хорошо известен заграницей

Жена похищенного ученого добавляет, что пытается привлечь внимание к инциденту и географического общества, ведь Владимира Воровку благодаря его исследованиям хорошо знают и за границей. На сегодняшний день информация об этом преступлении благодаря ученым, журналистам, волонтерам, правовикам приобретает огласку во многих странах мира: Канаде, Норвегии, Польше, Болгарии, Англии.

- Володя – выдающийся географ, доктор наук, профессор и главное гражданский, – отмечает Маргарита Ивановна. – Так что же это за произвол происходит по отношению к ученым? Надеемся, что огласка будет иметь эффект и мой муж будет освобожден.

Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе это не первый случай задержания, иногда с последующим продолжительным заключением местных жителей. В частности, такая участь постигла 16-летнего Владислава Буряка, которого россияне задержали на блокпосту при попытке эвакуироваться в Запорожье. Школьник три месяца провел в тюрьме.

Летом этого года захватчики также похитили заведующего кафедрой права МГПУ имени Богдана Хмельницкого Ярослава Попенко, уделявшего все свое время волонтерству.

Были захвачены в плен и другие гражданские жители Мелитополя. В частности, уже несколько месяцев россияне не выпускают майора гражданской службы Бориса Клещева. Вместе и другими земляками его необоснованно обвинили в диверсионной деятельности и планируют судить в россии. Информация о задержании мелитопольцев продолжает поступать и сейчас – на десятый месяц оккупации. В декабре, в частности, россияне лишили свободы Юрия Ясинского и Инну Борисенко.