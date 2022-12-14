В Мелітополі окупанти забрали з власного будинку відомого географа

Окупанти вивезли в невідомому напрямку науковця Володимира Воровку вранці 13 грудня

Вже добу нічого невідомо про місцезнаходження мелітопольця Володимира Воровки – професора, доктора географічних наук. Відомого науковця з власного будинку викрали російські військові. Рідні б’ють на сполох, намагаючись привернути увагу до чергового факту терору проти цивільних громадян.

Вранці вівторка, 13 грудня, на одній з вулиць села Тамбовка з’явилось кілька військових автомобілів, які зупинились біля одного з будинків, який належить родині науковця – Володимира Петровича, який до війни багато років працював у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Володомира Воровку окупанти забрали з власного будинку

- Десь о пів на шосту ранку до нашого подвір’я під’їхало чотири машини, з них було три легкових і один мікроавтобус, – розповіла "Телеграфу" дружина вченого Маргарита Іванівна, яка наразі перебуває на підконтрольній Україні території. – З них вивантажились військові, кількість я не знаю, вони потрапили до будинку і перебували там приблизно півтори години. О 7 годині вони вийшли разом з моїм чоловіком, посадили його в одну з автівок і вивезли в невідомому напрямку.

Маргарита Іванівна, яка дізналась про викрадення чоловіка від знайомих, не знає, в якому він стані перебував на момент захоплення, і що відбувалось в будинку поки там знаходились військові. Зазвичай, вони ретельно обшукують помешкання городян, до яких приходять з "ранковими візитами", тож можна припустити, що весь цей час в помешканні науковця тривав пошук.

- На окупованій території родичі написали заяви про зникнення людини до військової комендатури, місцевої міліції, – уточнила Маргарита Іванівна. – В цих структурах, принаймні на вчора, нам відповіли, що Володі у них немає. Зі свого боку, тут я також звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста, Національного інформаційного бюро – та інших структур, які займаються питаннями незаконно затриманих людей.

Володимир Воровка займався краєзнавством і завдяки своїм працям добре відомий закордоном

Дружина викраденого науковця додає, що намагається привернути увагу до інциденту і географічного товариства, адже Володимира Воровку завдяки його дослідженням добре знають і закордоном. На сьогодні, інформація про цей злочин завдяки вченим, журналістам, волонтерам, правовикам, набуває розголосу у багатьох країнах світу: Канаді, Норвегії, Польщі, Болгарії, Англії.

- Володя – видатний географ, доктор наук, професор, і головне цивільний, — наголошує Маргарита Іванівна. – То що ж це за свавілля відбувається по відношенню до науковців?! Сподіваємось, що розголос буде мати ефект і мій чоловік буде звільнений.

Як повідомляв "Телеграф", в Мелітополі це не перший випадок затримання, іноді з подальшим тривалим ув’язненням місцевих мешканців. Зокрема, така доля спіткала 16-річного Владислава Буряка, якого росіяни затримали на блокпосту при спробі евакуюватися до Запоріжжя. Школяр три місяці провів у тюрмі.

Влітку цього року загарбники також викрали завідувача кафедри права МДПУ імені Богдана Хмельницького Ярослава Попенка, який приділяв весь свій час волонтерству.

Були захоплені в полон і інші цивільні мешканці Мелітополя. Зокрема, вже кілька місяців росіяни не випускають майора цивільної служби Бориса Клещова. Разом і іншими земляками – його необґрунтовано звинуватили в диверсійній діяльності і планують судити в росії. Інформація про затримання мелітопольців продовжує надходити і зараз – на десятому місяці окупації. У грудні, зокрема, росіяни позбавили волі Юрія Ясинського та Інну Борисенко.