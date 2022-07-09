Сидел в одиночке и мыл камеры после пыток: школьник из Мелитополя 3 месяца провел в российском плену (видео)

Главными вопросами мальчика во время пребывания в тюрьме были: "Почему? Зачем? Когда?"

Мелитополь, который за время оккупации стал настоящей базой "русского мира", не прекращает удивлять историями людей, вырвавшихся на подконтрольную Украине территорию. Как, к примеру, жуткий опыт пребывания в плену 16-летнего Владислава Буряка, который, будучи школьником, не понравился "проверяющим" на блокпосту. За это его отправили в застенки тюрьмы на целых три месяца.

О своем пребывании в российском плену парень рассказал журналистам, уже оказавшись в Запорожье, передает "Риа-Мелитополь". Влад мужественно терпел все невзгоды, ежедневно опасаясь, что станет одним из тех, чьи крики доносились к нему в камеру через стены.

К россиянам он попал еще 8 апреля, не сумев проехать блокпост в Васильевке. Они вместе с родными направлялись в Запорожье, но во время досмотра у него в телефоне обнаружили видео с пытками людей, которые проводили российские оккупанты. Первый допрос, на месте, проводился под дулом автомата. Тогда же у подростка изъяли документы и мобильный.

Влад Буряк признается: как только его привезли в камеру — одиночную, к слову, он тут же уснул. Объясняет это состоянием шока, в котором находился от пережитых эмоций. Спустя несколько часов его снова начали допрашивать.

"Спрашивали кто я, как отношусь к войне, имею ли отношение к терробороне или военным", — вспоминает парень.

Разговор в камере не продлился дольше 15 минут, после чего ему пообещали освобождение. Однако ни на следующий день, ни даже через неделю никто в Запорожье его не отвез.

"Людей не щадили, — честно говорит Влад. — К ним применяли физическую силу, к ним применяли пытки. Ты понимаешь, что с тобой может случиться то же самое".

Влад Буряк до плена

Первые несколько дней в плену он не ел и не пил — физически не мог себя заставить. Говорит, что мог только сидеть на деревянной койке и без конца задавать себе лишь три вопроса: "Почему? Зачем? Когда?"

Вскоре его начали привлекать к работе. Пережить подобное под силу не каждому подростку, ведь в "обязанности" Влада Буряка входила уборка допросных после пыток. Однажды его завели в такую комнату, не убрав допрашиваемого. Подросток признается, что это осталось самым ярким воспоминанием из плена — неизвестный человек, подвешенный к потолку проводами, с которого на пол скапывает кровь. И в таких условиях ему пришлось выполнять поставленную задачу.

Условия содержания пленных у российских оккупантов ужасны. Владу удалось помыться только спустя две недели. Доступ к возможности постирать одежду он получил только через три. Даже туалет, который был у парня в камере, не работал. Поэтому для смыва приходилось пользоваться железной тарелкой, в которой ему давали еду. Он набирал воду и таким образом очищал унитаз.

Отметим, что вернуться домой Владу Буряку удалось только 7 июля. Сложностей с его освобождением добавлял тот факт, что он является сыном главы Запорожской районной военной администрации Олега Буряка. Подробности о том, как россиян удалось уговорить отдать подростка, пока не разглашаются — до конца следственных действий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в Мелитополе, который фактически стал чем-то вроде города уличной торговли. Свои услуги прохожим предлагают самые разные предприниматели.

Также мы писали об особенностях пребывания в плену известного украинского парамедика Юлии Паевской, более известной под псевдонимом "Тайра".