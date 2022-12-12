"Бавовна" в Запорожской области: военные эксперты оценили происходящее

Удары ВСУ по местам дислокации оккупационных войск говорит о каскадном характере планировании операций по освобождению Запорожской области, считает эксперт

Взрывными выдались эти выходные в оккупированном Мелитополе (Запорожская область). Точных данных нет, но просочившаяся в соцсети информация говорит, что у захватчиков – серьезные потери. Военные эксперты рассказали "Телеграфу", что там могло произойти, из чего, скорее всего, наносился удар, а также – о чём говорит такая тактика Вооруженных Сил Украины.

Чем наносился удар

Военный эксперт, политолог сопредседатель Общественной инициативы (ОИ) "Права Справа" Дмитрий Снегирев отмечает, что удар в Мелитополе был нанесен по местам базирования личного состава оккупационной армии.

"По данным украинской стороны, жертв – порядка 200. Скорее всего, были задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Впрочем, дальность поражения и тактико-технические характеристики отдельных видов вооружения, имеющихся в распоряжении украинской армии, дают повод говорить, что в ход могли пустить не обязательно HIMARS. Вполне возможно, что удар наносился из немецкой самоходной артиллерийской установки (САУ) PzH 2000", – считает эксперт.

Не исключает он и вариант использования высокоточных снарядов по типу "Вулкан" и "Экскалибур".

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович также говорит о примерно двух сотнях погибших захватчиков в Мелитополе. Он считает, что расстояние от ближайших позиций украинской армии и точность удара позволяет предположить, что могли быть использовались системы HIMARS, хотя и на предельной дальности ракет GMLRS (семейство управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм).

"Впрочем, о HIMARS говорят российские источники, украинские спикеры эту информацию не подтверждают", – отмечет эксперт.

В Запорожской области что-то грядет

По мнению Дмитрия Снегирева, нанесение ударов по местам размещения личного состава на территории оккупированных районов Запорожской области (тут и Мелитополь, и Пологи, и Токмак) свидетельствует о каскадном характере планировании операций по освобождению данных территорий.

"Первый этап подразумевает огневое поражение мест сосредоточения личного состава, тяжелей техники, систем ПВО, всей инфраструктуры противника. Второй – взятие под контроль логистики (путей снабжения оккупационной армии). Третий – непосредственно наступление наших войск. Данная натовская тактика была успешно продемонстрирована ВСУ во время деоккупции Харьковской и Херсонской областей, – подчеркивает эксперт. – То есть, можем говорить о возможном начале операции по деоккупации Запорожской области. Наиболее перспективном направлении для наступления ВСУ, о чём говорит даже российская сторона. Именно с этим связаны авральные работы по возведению фортификационных сооружений в районе Мелитополя и Бердянска".

При этом, продолжает Дмитрий Снегирев, и Мелитополь, и Пологи, и Токмак – ключевые пункты логистики оккупационной армии. Особенно Мелитополь, потеря контроля над которым россиянами поставит под вопрос существование так называемого "сухопутного коридора" с оккупированных территорий в Крым.

"После нанесения этих мощных ударов, в Мелитополе и Пологах зафиксирован вывод (передислокация) подразделений вооруженных сил противника – с целью рассосредоточения как личного состава, так и тяжелой бронетехники. Чтобы уменьшить количество потерь вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. Аналогичная запорожской тактика наблюдается на других участках фронта. В том числе на Луганском направлении", – отмечает эксперт.

В Первомайске нанесен удар по местам сосредоточения колесной и гусеничной техники. Были "прилеты" в Сватово, в Кадиевке (Стаханове). Кстати, координаты нередко передали представители местного движения сопротивления, включая членов ОИ "Права справа", рассказал Дмитрий Снегирев.

Денис Попович также обращает внимание, что мы видим привычную тактику ВСУ, связанную ракетной обработкой логистических маршрутов российской армии, скопления войск, штабов и других военных объектов.

"Если вспомнить, что происходило на правобережье Херсонской области (в отношении мостов через Днепр, которые крушила наша арта), то можно говорить о "размягчении" боевых порядков российской армии и о вероятной подготовке к более решительным действиям по освобождению Приазовья", – констатирует эксперт.