ЗСУ просуваються: актуальні карти боїв в Україні

Окупантам попуску не дають

Українські сили могли просунутися на північному сході Харківської області. Частина області під окупацією росіянами. Ворог також міг проводити атаки для захисту від контрнаступу ЗСУ на лінії Кремінна-Сватове.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, росіяни заявили про незначні зрушення біля Бахмута, але місто їм оточити не вдалося. Район Бахмута та Авдіївки під ударами ворога.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

У нещодавніх відомостях Генштабу наголошено, що російські сили обстрілювали українські позиції в районі Тавільжанки, Богданівського, Лимана Першого (на Харківщині, за 50 км від Сватового). Ці області позначені як окуповані, але дані Генштабу можуть вказувати на просування в цьому районі. Також про контрнаступ ЗСУ мимоволі свідчило і російське міноборони, заявивши про удар по командному пункту в Кисливці.

На лінії Кремінна – Сватове росіяни намагалися атакувати, щоб відновити позиції. У Старобільську продовжують готувати оборонні позиції. Бої йдуть у районі Райгородка, Майданчика, Червонопопівки, Житлівки, Білогорівки.

Карта бойових дій у Харківській та Луганській областях

На Донеччині ворог продовжує наступати в районі Бахмута, але не може оточити місто і концентрується на покращенні своїх тактичних позицій. Атаки сили росії провели в Бахмуті; на північ від Бахмута, у Білогорівці, Соледарі, Берестові, Верхньокам’янському, Бахмутському, Андріївці; і на південь від Бахмута в Досвідченому, Курдюмівці, Яківлівці та Кліщівці — на цих ділянках фронту йдуть найнапруженіші бої.

У районі Авдіївки ворог продовжує атаки — під ударом Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка. На заході Донецької та сході Запорізької областей тривають оборонні операції ворога та обстріли.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують боронитися на сході Херсонської області. Під ударом ворога Херсон та його околиці — правий берег Дніпра. Також ворог відкривав вогонь прифронтовими частинами Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Російська окупаційна влада активізувала пошуки партизанів. Окупанти повністю забороняють мешканцям пересуватися між населеними пунктами та дозволяють пересування всередині населених пунктів лише вдень.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри вибухи, що пролунали на російських аеродромах, але у росіян поки достатньо запасів для атак по Україні. Зокрема є безліч С-300, які пристосували для атак по наземних цілях.