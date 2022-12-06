Окупанти штурмовими групами намагаються прорватися під Бахмутом: свіжі карти боїв в Україні

Українські військові продовжують утримувати лінію фронту, попри атаки

Російські окупанти напередодні знову вдарили по українській енергосистемі. Хоча понад 60 із більш ніж 70 ракет було збито силами ППО, ракетні удари пошкодили частину інфраструктури. Продовжилися обстріли та авіаудари та вздовж лінії фронту.

У звіті Інститут вивчення війни відмічено, що окупанти на лінії Кремінна-Сватове продовжують тримати оборону, але на Донеччині намагаються прорватися. Навколо Бахмута вони намагаються просунутися та ведуть операції невеликими штурмовими групами. Їхня мета — прорвати лінію оборони.

На півдні окупанти продовжують поливати вогнем Херсон. Обстріляно понад 20 населених пунктів на західному, правому березі Дніпра.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські війська продовжують вести оборону на околицях Сватова та Кремінної. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог б’є по населених пунктах Харківської, Луганської, Донецької областей. У тому числі і із застосуванням авіації у районі Стельмахівки, Новоселівського, Кислівки Луганської області. Бої йдуть під Білогорівкою на південь від Кремінної. Українські військові могли вийти на трасу між Сватовим та Кремінною, що порушує лінії сполучення окупантів на цьому напрямі.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині окупанти ведуть наступ у районі Бахмута та Авдіївки. Ворог поливає артилерійським вогнем та використовує авіацію. На заході Донецької області (Новопавлівський напрямок) ворог веде оборону, окупанти бояться українського контрнаступу в районі Вугледару.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти не припиняють обстрілювати правобережжя Херсонської області з артилерії. Відкривають вогонь у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях. На Запорізькому та Херсонському напрямку Генштаб ЗСУ зафіксував атробстріл понад 30 населених пунктів, включаючи Херсон. Під час ракетного удару 5 грудня 15 ракет були збиті саме над півднем України.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії по тих аеродромах, з яких атакують Україну, завдали удару. Україна офіційно не повідомляла про причетність. Стало відомо, що на аеродромі "Дягілєво" під Рязанню згорів бензовоз і є загиблі, а на "Енгельсі-2" під Саратовом пошкоджено літак.