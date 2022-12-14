Світло від генератора та білі голуби: чим прикрасять головну ялинку Києва (ексклюзивні фото)

Вже незабаром ялинка незламності з’явиться на Софійській площі

Головна ялинка країни буде встановлена у Києві на Софійській площі. Її обіцяють засвітити 19 грудня, в День святого Миколая. Зараз організатори новорічного свята проводять підготовчі роботи. Нагадаємо, що цього року в Києві буде штучна ялинка висотою 12 метрів і з мінімальною ілюмінацією. Ми дізнавались, якими будуть прикраси на головній ялинці країни.

Голуби з Києва, а іграшки зі Львова

Цього року головну ялинку прикрашатимуть 500 білих голубів. Їх виготовляють на столичному підприємстві.

"Голуби вже майже готові. Вони вирізані з дерева на одному з підприємств столиці. Зараз у виробничому цеху триває процес їх фарбування. Голуби стануть символічною окрасою для новорічного дерева. А іграшки для ялинки виготовляє львівський виробник, який зробив прикраси для минулорічної головної ялинки країни. Цього року іграшки будуть синього та жовтого кольорів, а також кольору неба. Вони виготовлені із спеціального пластика, не поб’ються", — розповідає сайту "Телеграф" Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі.

500 білих голубів виготовляють на столичному підприємстві

До слова, ялинку висотою 12 метрів прикрасять тисячею іграшок.

Ялинкові прикраси виготовлені зі спеціального пластика

"Сюжет цьогорічної головної ялинки – це перемога заради миру. Ялинка буде прикрашена білими голубами. Ми не кажемо, що це голуби миру, як це було колись в радянські часи. Ми стверджуємо, що нам потрібна перемога, аби настав мир! На фасадній частині головної ялинки буде показано сюжет, який підтверджує, що ми дійсно боремось. Це буде півтораметрова скульптура янгола-охоронця — архангела Михаїла, захисника Києва", — додає Ігор Добруцький.

Генератор підсвітить ялинку і зарядить телефони

Будуть на ялинці і гірлянди. Але невелика кількість. Ялинку підсвічуватимуть генератором, його організаторам новорічного свята надали представники одного з благодійних фондів.

"Ялинка буде підсвічуватись за допомогою одного генератора. Орієнтовно з 18:00 до 20:00 години, а в разі погодження, до комендантської години. Точний час підсвічення ялинки, ще буде узгоджуватись. Але працювати вона буде від одного генератора, який нам подарували благодійники. До речі, від генератора всі охочі зможуть біля ялинки підзарядити свої мобільні телефони та гаджети", — додає Добруцький.

Це буде "незламна ялинка" — символ віри в нашу перемогу, наших військових та стійкість усіх українців.

Іграшки для ялинки роблять у Львові

Цього року без різдвяних містечок

Організатори кажуть, що попри війну, вони підтримують тісні контакти зі своїми європейськими колегами – відвідували на запрошення колег та аналізували головні ялинки європейських міст: Страсбурга, Парижа, Відня, Брюсселя, Берліна, Вільнюса, Праги, Гданська.

"Там панує казкова атмосфера новорічних маркетів та ярмарок. Особливо в Гданську. Зарубіжні колеги, коли ми їм показуємо нашу ялинку, просто не вірять, що таке можна зробити. Тобто наші новорічні містечка нічим не гірші від європейських. І якщо ви мене запитаєте, що сподобалось найбільше у наших закордонних колег, то я вам скажу — новорічні містечка Гданська та Страсбурга, а потім вже всі інші", — ділиться з нами Ігор Добруцький.

Він зазначає, що фудкорти та новорічні будиночки майже у всіх одинакові, а от новорічні ялинки там невиразні. Все дуже просто — казкову атмосферу тут створює сама неймовірна архітектури цих міст, прикрашена різдвяною атрибутикою.

"Наприклад, в Гданську – все прикрашено новорічною атрибутикою в гармонії з архітектурою міста. Також фантастично виглядає новорічне містечко у Страсбурзі – місті, звідки пішла традиція новорічних маркетів. У них з душею оформлені всі стіни, вікна і балкони будинків. Такого немає ніде. Шкода, але у нас в Києві немає такої архітектури, щоб прикрасити все гармонічно, аби різдвяний ярмарок повністю відповідав стилю. Тому ми й робимо акцент на яскравій ялинці. Нам не потрібно копіювати європейське, а треба робити, щось нове і оригінальне, своє. Тому в наступні роки потрібно більш сучасно оформлювати новорічні містечка, аби вони виглядали казково і по-різдвяному", — додає Ігор Добруцький.

Цього року через війну і небезпеку від ракетних ударів – різдвяного містечка поруч с головною ялинкою на Софійській площі не буде.

Наступне Різдво у Страсбурзі буде українським

Депутати французького Страсбурга, який вважається столицею різдвяних свят, прийняли рішення, що наступний 2023 рік буде роком України. Це означає, що цілий місяць на головній площі міста будуть звучати українські пісні, популяризуватиметься українська культура та фольклор, а гостей пригощатимуть традиційно українською їжею. В цей час Страсбург традиційно відвідують понад два мільйони туристів.

Таку пропозицію від французького регіону Україна отримала вперше. За словами Веронік Бертольд, заступниці мера міста Страсбург по міжнародним питанням, місцева влада зробила пропозицію Україні стати почесним гостем на різдвяному ярмарку у 2023 році в знак підтримки нашої країни, яка потерпає від війни.

"Ми вже готуємося. На головній площі нам виділять місце, де ми створимо українське різдвяне містечко від Києва, яке буде популяризувати Україну. Там буде наша ялинка, наш фольклор, вітчизняні сувеніри та різноманітні українські страви та напої на фудкортах. Наступного року делегація КМДА поїде в Страсбург, аби узгодити всі організаційні моменти цього заходу, а ми підготуємо ескізи того, як все це буде виглядати", — каже Ігор Добруцький.