Свет от генератора и белые голуби: чем украсят главную елку Киева (эксклюзивные фото)

Уже в скором времени елка несокрушимости появится на Софийской площади

Главная елка страны будет установлена в Киеве на Софийской площади. Ее обещают зажечь 19 декабря, в День святого Николая. В настоящее время организаторы новогоднего праздника проводят подготовительные работы. Напомним, что в этом году в Киеве будет искусственная елка высотой 12 метров и с минимальной иллюминацией. Мы узнавали, какими будут украшения на главной елке страны.

Голуби из Киева, а игрушки из Львова

В этом году главную елку будут украшать 500 белых голубей. Их производят на столичном предприятии.

"Голуби уже почти готовы. Они вырезаны из дерева на одном из предприятий столицы. Сейчас в производственном цехе продолжается процесс их окраски. Голуби станут символическим украшением для новогоднего дерева. А игрушки для елки изготавливает львовский производитель, сделавший украшения для прошлогодней главной елки страны. В этом году игрушки будут синего и желтого цвета, а также цвета неба. Они изготовлены из специального пластика, не побьются", — рассказывает сайту "Телеграф" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади.

500 белых голубей делают на столичном предприятии

К слову, елку высотой 12 метров украсят тысячей игрушек.

Елочные игрушки изготовлены из специального пластика

"Сюжет нынешней главной елки – это победа ради мира. Елка будет украшена белыми голубями. Мы не говорим, что это голуби мира, как это было когда-то в советское время. Мы утверждаем, что нам нужна победа, чтобы наступил мир! На фасадной части главной елки будет показан сюжет, подтверждающий, что мы действительно боремся. Это будет полутораметровая скульптура ангела-хранителя — архангела Михаила, защитника Киева", — добавляет Игорь Добруцкий.

Генератор подсветит елку и зарядит телефоны

Будут на елке и гирлянде. Но небольшое количество. Елку будут подсвечивать генератором, его организаторам новогоднего праздника предоставили представители одного из благотворительных фондов.

"Елка будет подсвечиваться с помощью одного генератора. Ориентировочно с 18:00 до 20:00 часов, а в случае согласования, до комендантского часа. Точное время подсветки елки еще будет согласовываться. Но работать она будет от одного генератора, который нам подарили благотворители. К слову, от генератора все желающие смогут у елки подзарядить свои мобильные телефоны и гаджеты", — добавляет Добруцкий.

Это будет "несокрушимая елка" — символ веры в нашу победу, наших военных и стойкость всех украинцев.

Игрушки для елки делают во Львове

В этом году без рождественских городков

Организаторы говорят, что, несмотря на войну, они поддерживают тесные контакты со своими европейскими коллегами – посещали по приглашению коллег и анализировали главные елки европейских городов: Страсбурга, Парижа, Вены, Брюсселя, Берлина, Вильнюса, Праги, Гданьска.

"Там царит сказочная атмосфера новогодних маркетов и ярмарок. Особенно в Гданьске. Зарубежные коллеги, когда мы им показываем нашу елку, просто не верят, что такое можно сделать. То есть наши новогодние городки ничем не хуже европейских. И если вы меня спросите, что понравилось больше всего у наших зарубежных коллег, так я вам скажу — новогодние городки Гданьска и Страсбурга, а потом уже все остальные", — делится с нами Игорь Добруцкий.

Он отмечает, что фудкорты и новогодние домики почти у всех одинаковые, а вот новогодние елки там невыразительные. Все очень просто – сказочную атмосферу здесь создает сама невероятная архитектура этих городов, украшенная рождественской атрибутикой.

"Например, в Гданьске – все украшено новогодней атрибутикой в гармонии с архитектурой города. Также фантастически выглядит новогодний городок в Страсбурге – городе, откуда пошла традиция новогодних маркетов. У них с душой оформлены все стены, окна и балконы домов. Такого нет нигде. Жаль, но у нас в Киеве нет такой архитектуры, чтобы украсить все гармонично, чтобы рождественская ярмарка полностью соответствовала стилю. Поэтому мы и делаем акцент на яркой елке. Нам не нужно копировать европейское, а нужно делать что-то новое и оригинальное, свое. Поєтому в следующие годы нужно более современно оформлять новогодние городки, чтобы они выглядели сказочно и по-рождественскому», — добавляет Игорь Добруцкий.

В этом году из-за войны и опасности ракетных ударов – рождественского городка рядом с главной елкой на Софийской площади не будет.

Следующее Рождество в Страсбурге будет украинским

Депутаты французского Страсбурга, считающегося столицей рождественских праздников, приняли решение, что следующий 2023 год будет годом Украины. Это значит, что целый месяц на главной площади города будут звучать украинские песни, популяризироваться украинская культура и фольклор, а гостей будут угощать традиционно украинской едой. В настоящее время Страсбург традиционно посещают более двух миллионов туристов.

Такое предложение от французского региона Украина получила впервые. По словам Вероник Бертольд, заместителя мэра города Страсбург по международным вопросам, местные власти сделали предложение Украине стать почетным гостем на рождественской ярмарке в 2023 году в знак поддержки нашей страны, которая страдает от войны.

"Мы уже готовимся. На главной площади нам выделят место, где мы создадим украинский рождественский городок от Киева, который будет популяризировать Украину. Там будет наша елка, наш фольклор, отечественные сувениры и разнообразные украинские блюда и напитки на фудкортах. В следующем году делегация КГГА поедет в Страсбург, чтобы согласовать все организационные моменты этого мероприятия, а мы подготовим эскизы того, как все это будет выглядеть», – говорит Игорь Добруцкий.