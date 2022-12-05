Экономно и экологично: три лайфхака, которые помогут украсить елку на Новый год 2023 (видео)

Праздничный декор можно создать своими руками, а гирлянды выбирать энергоэффективные

Предпраздничный сезон накануне Рождества и Нового года уже начался. Даже если у вас нет бюджета на декор дома, а от бесчисленных огней в условиях отключения света придется отказаться, есть все шансы создать новогоднюю атмосферу в жилище. При этом вы можете украсить елку энергоэффективно.

Есть как минимум три способа сделать декор к праздникам экологически чистым, пишет impakter.com. Ваш дом, ваш кошелек и планета будут вам благодарны. Делимся лайфхаками, которые принесут праздничную атмосферу, но не "съедят" семейный бюджет.

Выбор елки

Многие семьи уже давно ставят на Новый год искусственные елки, используя из года в год одно дерево без вреда экологии. Если же хотите отказаться от пластика, то можно купить елку в горшке, она будет расти в течение всего сезона, а после праздников вы сможете высадить дерево.

Игрушки на елку своими руками

Самодельные украшения – лучшее решение. Можете проявить творческий подход и даже использовать переработанные материалы, будь то вырезание снежинок из переработанной бумаги или безделушки из спичек, ваты, картона и даже старых лампочек. Ваши художественные и ремесленные навыки найдут хорошее применение вместо того, чтобы тратить деньги на дешевые пластиковые украшения из магазина.

Светодиоды

Светодиодные огни потребляют на 90% меньше электроэнергии, чем обычные. Они стоят немного дороже, но прослужат дольше, так что весьма выгодны в долгосрочной перспективе. Можно и вовсе пойти на блэкаут и не включать электрическое праздничное освещение, довольствуясь яркими и блестящими украшениями (в идеале такими, что отражают солнечный свет).

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