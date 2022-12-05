Економно й екологічно: три лайфхаки, які допоможуть прикрасити ялинку на Новий рік 2023 (відео)

Святковий декор можна створити своїми руками, а гірлянди вибирати енергоефективні

Передсвятковий сезон напередодні Різдва та Нового року вже розпочався. Навіть якщо у вас немає бюджету на декор будинку, а від незліченних вогнів в умовах відключення світла доведеться відмовитись, є всі шанси створити новорічну атмосферу у житлі. При цьому ви можете прикрасити ялинку енергоефективно.

Є щонайменше три способи зробити декор до свят екологічно чистим, пише impakter.com. Ваш будинок, ваш гаманець та планета будуть вам вдячні. Ділимося лайфхаками, які принесуть святкову атмосферу, але не з’їдять сімейний бюджет.

Вибір ялинки

Багато сімей вже давно ставлять на Новий рік штучні ялинки, використовуючи рік у рік одне дерево без шкоди екології. Якщо ж хочете відмовитися від пластику, то можна купити ялинку в горщику, вона зростатиме протягом усього сезону, а після свят ви зможете висадити дерево.

Іграшки на ялинку своїми руками

Саморобні прикраси – найкраще рішення. Можете проявити творчий підхід і навіть використовувати перероблені матеріали, чи то вирізання сніжинок із переробленого паперу чи дрібнички із сірників, вати, картону і навіть старих лампочок. Ваші художні та ремісничі навички знайдуть гарне застосування замість того, щоб витрачати гроші на дешеві пластикові прикраси з магазину.

Світлодіоди

Світлодіодні вогні споживають на 90% менше електроенергії, ніж звичайні. Вони коштують трохи дорожче, але прослужать довше, тому дуже вигідні в довгостроковій перспективі. Можна взагалі піти на блекаут і не включати електричне святкове освітлення, задовольняючись яскравими і блискучими прикрасами (в ідеалі такими, що відображають сонячне світло).

Раніше "Телеграф" розповідав, як цьогоріч зустрічатиме новорічні свята Київ.