У Києві в тумані та під дощем прикрашають головну енергозберігаючу ялинку країни (фото)

Поруч із ялинкою можна буде зарядити гаджети

У Києві практично завершили встановлення головної новорічної красуні країни, яка працюватиме від генератора. Незважаючи на дощову погоду, прикраса ялинки на фінальному етапі.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, головну ялинку країни засвітять вже 19 грудня, а 12-метрова красуня буде за традицією на Софіївській площі. Зважаючи на перебої з електрикою, працюватиме новорічна ялинка від генератора, а прикрашають її енергозберігаючими гірляндами. З цієї причини світитися символ незламності буде не цілодобово, а певні години.

Цього року новорічна красуня буде не лише привабливою, а й корисною – поряд із генератором розмістять точки для підзарядки гаджетів. Але й тут не обійшлося без сюрпризів.

"Поруч із генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх у цікавому наметі, залишу поки що інтригою, в якому саме", — написав Віталій Кличко.

Іграшки на ялинку будуть торішніми – близько тисячі куль синього та жовтого кольорів, а також білі голуби. На верхівці ялинки замість зірки красуватиметься герб України, а внизу буде оформлений стенд із прапорами країн, які допомагають нашій країні впоратися з російською ордою.

"Ялинку встановлюємо та прикрашаємо за рахунок меценатів та бізнесу, генератор також надали благодійники. Місто коштів не витрачає", — нагадав мер Києва.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цього року не буде.

Раніше ми розповідали про те, що росіяни "повісили" на ялинку своїх ворогів. Серед паперових фігурок опинились Джо Байден та Алла Пугачова.