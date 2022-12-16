У центрі Києва встановлюють головну ялинку країни: перші фото

В столиці почали встановлювати головну новорічну ялинку.

На Софіївський площі у Києві в п'ятницю, 16 грудня, розпочався монтаж головної ялинки України.

Про це сайту "Телеграф" розповіли організатори новорічного свята.

"Розпочали встановлювати головну ялинку країни. Зараз на Софійській площі збирається каркас ялинки, а після цього будемо закріплювати штучні гілки ялинки",- розповіли співрозмовники видання.

Нагадаємо, що цього року головна ялинка країни буде штучною, висотою 12 метрів. На ній буде мінімум гірлянд. Хвою прикрасять білими голубами та іграшками жовтого і синього кольору.

В Києві монтують головну ялинку країни

Зазначимо, що ввечері у Києві йде сильний дощ і більша частина міста без електрики через сьогоднішній ракетний удар росіян по місту.

Ялинку обіцяють засвітити 19 грудня, в День святого Миколая.

Зазначимо, що днями в столиці вже запрацювали перші ялинкові базари, однак перші партії хвої виявились невеликими. Продають святкове дерево по 400 гривень за метр.