В Києві запрацювали перші ялинкові базари: скільки хочуть за новорічні дерева (фото)

За метр сосни продавці просять 400 грн

Скоро Новий рік, і в Києві запрацювали перші ялинкові базари. Один такий з'явився на перетині проспекту Григоренка та вулиці Анни Ахматової.

За словами продавця, свої сосни вони привезли з Ковеля.

"Вартість у нас 400 гривень за метр. Невеличке дерево обійдеться в 500 гривень. Вже навіть встигли продати кілька штук", — каже нам чоловік.

До слова, упакування та обрубка дерева тут коштують по 50 гривень за послугу. А дерев'яна підставка — ще 150 гривень.

Кияни не поспішають купувати новорічні дерева, чекають, поки відкриються інші базари та ціни будуть не такими високими.

Цікаво, що новорічних дерев продавці привезли небагато. Скоріш за все, хочуть зрозуміти, яким буде попит на хвою під час війни.

Як раніше повідомляли в КМДА, орієнтовна ціна на хвойні дерева:

сосна (походження Україна) від 150 грн за погонний метр;

ялинка (походження Україна) від 200 грн за погонний метр.

Якою буде головна ялинка країни, читайте в матеріалі "Телеграфу".