В Киеве заработали первые елочные базары: сколько хотят за новогодние деревья (фото)
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За метр сосны продавцы просят 400 грн
Скоро Новый год, и в Киеве заработали первые елочные базары. Один такой появился на пересечении проспекта Григоренко и улицы Анны Ахматовой.
По словам продавца, свои сосны они привезли из Ковеля.
"Стоимость у нас 400 гривен за метр. Небольшое дерево обойдется в 500 гривен. Уже даже успели продать несколько штук", — говорит мужчина.
Кстати, упаковка и обрубка дерева здесь стоят по 50 гривен за услугу. А деревянная подставка – еще 150 гривен.
Киевляне не спешат покупать новогодние деревья, ждут, пока откроются другие базары и цены будут не столь высоки.
Интересно, что новогодних деревьев продавцы привезли немного. Скорее всего, хотят понять, каким будет спрос на хвою во время войны.
Как ранее сообщали в КГГА, ориентировочная цена на хвойные деревья:
- сосна (происхождение Украина) от 150 грн за погонный метр;
- елка (происхождение Украина) от 200 грн за погонный метр.
Какой будет главная елка страны, читайте в материале "Телеграфа".