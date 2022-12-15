В Киеве заработали первые елочные базары: сколько хотят за новогодние деревья (фото)

За метр сосны продавцы просят 400 грн

Скоро Новый год, и в Киеве заработали первые елочные базары. Один такой появился на пересечении проспекта Григоренко и улицы Анны Ахматовой.

По словам продавца, свои сосны они привезли из Ковеля.

"Стоимость у нас 400 гривен за метр. Небольшое дерево обойдется в 500 гривен. Уже даже успели продать несколько штук", — говорит мужчина.

Кстати, упаковка и обрубка дерева здесь стоят по 50 гривен за услугу. А деревянная подставка – еще 150 гривен.

Киевляне не спешат покупать новогодние деревья, ждут, пока откроются другие базары и цены будут не столь высоки.

Интересно, что новогодних деревьев продавцы привезли немного. Скорее всего, хотят понять, каким будет спрос на хвою во время войны.

Как ранее сообщали в КГГА, ориентировочная цена на хвойные деревья:

сосна (происхождение Украина) от 150 грн за погонный метр;

елка (происхождение Украина) от 200 грн за погонный метр.

Какой будет главная елка страны, читайте в материале "Телеграфа".