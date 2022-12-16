В центре Киева устанавливают главную елку страны: первые фото

В столице начали устанавливать главную новогоднюю елку.

На Софиевской площади в Киеве, в пятницу, 16 декабря, начался монтаж главной елки Украины.

Об этом сайту "Телеграф" рассказали организаторы новогоднего праздника.

"Начали устанавливать главную елку страны. Сейчас на Софийской площади собирается каркас елки, а после этого будем закреплять искусственные ветки елки", — рассказали собеседники издания.

Напомним, что в этом году главная елка страны будет искусственной, высотой 12 метров. На ней будет минимум гирлянд. Хвою украсят белыми голубями и игрушками желтого и синего цвета.

В Киеве монтируют главную елку страны

Отметим, что вечером в Киеве идет сильный дождь и большая часть города без электричества из-за сегодняшнего ракетного удара россиян по городу.

Елку обещают засветить 19 декабря, в День святого Николая.

Отметим, что на днях в столице уже заработали первые елочные базары, однако первые партии хвои оказались небольшими. Продают праздничное дерево по 400 гривен за метр.