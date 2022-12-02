Сугробы или лужи: народный синоптик рассказал, какую погоду ждать украинцам в Новогоднюю ночь

Некоторым частям Украины посчастливится ощутить небольшие морозы, но в основном погода преподнесет неприятный сюрприз

Погода в Украине 31 декабря, в главную ночь года, ожидается малоснежной. Кое-где даже могут пройти дожди и установиться плюсовая температура воздуха.

Прогнозом погоды на Новый год поделился народный синоптик Станислав Щедрин, передает "Суспільне". По его словам, зима 2022-2023 мало чем будет отличаться от прошлогодней.

Сильных морозов и сугробов снега не предполагается, ведь весь декабрь будет держаться плюсовая температура. В некоторых регионах возможны небольшие морозы, но в основном ожидается дождь и малоснежная погода.

Что касается Рождественско-новогодних праздников, то погода будет преимущественно теплой.

"Декабрь фактически весь будет теплым. Будут дожди, мокрый снег и слабый мороз. На Рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, в основном тепла, с дождями", — сказал Щедрин.

Однако морозы все-таки украинцы смогут ощутить — в конце января и феврале, спрогнозировал народный синоптик.

По данным портала Wisemeteo, в столице Украины первый месяц зимы будет теплым. Погода 31 декабря в Киеве будет не морозной, термометры покажут 0 градусов, но ожидается снегопад.

На западе страны вообще ожидаются оттепели, столбики термометра 31 декабря покажут от +5 градусов, а 1 января похолодает до +1 °C.

На юге Украины ожидается теплая погода, воздух прогреется от +5 до +8 градусов. Снегопад не ожидается.

На востоке в Новогоднюю ночь возможно похолодание до -2 градусов, однако днем 31 декабря ожидается дождь и теплая погода до +5 °C.

Следовательно, сильных морозов до конца 2022 года и ждать нечего. Однако в Новогоднюю ночь жителям некоторых регионов повезет увидеть настоящую зимнюю сказку в виде снегопада.

Также "Телеграф" рассказывал о том, когда украинцам ожидать потепления в декабре.