Кучугури чи калюжі: народний синоптик розповів, якої погоди чекати українцям в Новорічну ніч

Деяким частинам України пощастить відчути невеликі морози, але здебільшого погода піднесе неприємний сюрприз

Погода в Україні 31 грудня, у головну ніч року, очікується малосніжною. Подекуди навіть можуть пройти дощі та встановитися плюсова температура повітря.

Прогнозом погоди на Новий рік поділився народний синоптик Станіслав Щедрін, передає "Суспільне". За його словами, зима 2022-2023 мало чим буде різнитися від торішньої.

Сильних морозів та кучугур снігу не передбачаються, адже увесь грудень буде триматися плюсова температура. В деяких регіонах можливі невеликі морози, але здебільшого очікуються дощі та малосніжна погода.

Що стосується Різдвяно-новорічних свят, то погода будет переважно теплою.

"Грудень фактично весь буде теплий. Будуть дощі, вологий сніг і слабкий мороз. На Різдвяно-новорічні свята погода буде такою ж, як і минулого року — без великих морозів, малосніжна, здебільшого тепла, з дощами", — сказав Щедрін.

Проте морози все ж таки українці зможуть відчути — наприкінці січня та у лютому, спрогнозував народний синоптик.

За даними порталу Wisemeteo, у столиці України перший місяць зими буде теплим. Погода 31 грудня в Києві буде не морозною, термометри покажуть 0 градусів, але очікується снігопад.

На заході країни взагалі очікуються відлига, стовпчики термометра 31 грудня покажуть від +5 градусів, а 1 січня похолодає до +1 °C.

На півдні України також очікується тепла погода, повітря прогріється від +5 до +8 градусів. Снігопаду не очікуються.

На сході в Новорічну ніч можливе похолодання до -2 градусів, проте вдень 31 грудня очікується хмарна і тепла погода до +5 °C.

Отже, на сильні морози до кінця 2022 року годі й розраховувати. Проте в Новорічну ніч мешканцям деяких регіонів може пощастити побачити справжню зимову казку у вигляді снігопаду.

Також "Телеграф" розповідав про те, коли українцям очікувати на потепління в грудні.