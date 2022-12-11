Жалюгідне видовище: росіяни "повісили" на ялинку всіх своїх "ворогів" (фото)

Навіть росіяни не в захваті від цієї самодіяльності своїх співгромадян

У російській Твері новорічну ялинку біля будівлі адміністрації прикрасили гірляндою з "ворогів народу" — паперових фігурок з особами Байдена, Зеленського, Пугачової та інших.

За словами місцевого Telegram-каналу "Закрий за мною Твер", який першим звернув увагу на нову ялинкову "прикрасу", гірлянда є справою рук "патріотично" налаштованих місцевих мешканців. У кожної фігурки були прокреслені пунктирні лінії по краях з написом "Оторви мені щось".

"Як хвора свідомість генерувала список для "прикраси" — незрозуміло", — запитують автори посту.

В адміністрації міста прокоментували інцидент російським ЗМІ. Там зазначили, що гірлянда провисіла на ялинці не більше як півгодини.

"Її зняли силами адміністрації Центрального району", — передає видання слова свого співрозмовника.

При цьому в адміністрації не уточнили, чи буде за цим фактом проводитись якесь розслідування.

Варто зазначити, що навіть багато місцевих жителів не зраділи такій самодіяльності від своїх співгромадян. Дехто наголосив, що таким вчинком путіністи вкотре продемонстрували свою розумову здібність та зганьбили всіх тверчан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відома російська співачка Алла Пугачова, яка виступає проти війни в Україні, зухвало відповіла хейтерам, похвалившись розкішним життям.

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