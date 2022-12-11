Жалкое зрелище: россияне "повесили" на елку всех своих "врагов" (фото)

Даже россияне не в восторге от данной самодеятельности своих сограждан

В российской Твери новогоднюю ёлку у здания администрации украсили гирляндой из "врагов народа" — бумажных фигурок с лицами Байдена, Зеленского, Пугачевой и других.

По словам местного Telegram-канала "Закрой за мной Тверь", который первым обратил внимание на новое ёлочное "украшение", гирлянда является делом рук "патриотично" настроенных местных жителей. У каждой фигурки были прочерчены пунктирные линии по краям с надписью "Оторви мне что-нибудь".

"Каким образом больное сознание генерировало список для "украшения" — непонятно", — задаются вопросом авторы поста.

В администрации города уже прокомментировали инцидент российским СМИ. Там отметили, что гирлянда провисела на ёлке не более полу часа.

"Ее сняли силами администрации Центрального района", — передает издание слова своего собеседника.

При этом в администрации не уточнили будет ли по данному факту проводится какое-либо расследование.

Стоит отметить, что даже многие местные жители не обрадовались такой самодеятельности от своих сограждан. Некоторые отметили, что таким поступком путинисты в очередной раз продемонстрировали свою умственные способности и опозорили всех тверчан.

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