Жалкое зрелище: россияне "повесили" на елку всех своих "врагов" (фото)
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Даже россияне не в восторге от данной самодеятельности своих сограждан
В российской Твери новогоднюю ёлку у здания администрации украсили гирляндой из "врагов народа" — бумажных фигурок с лицами Байдена, Зеленского, Пугачевой и других.
По словам местного Telegram-канала "Закрой за мной Тверь", который первым обратил внимание на новое ёлочное "украшение", гирлянда является делом рук "патриотично" настроенных местных жителей. У каждой фигурки были прочерчены пунктирные линии по краям с надписью "Оторви мне что-нибудь".
"Каким образом больное сознание генерировало список для "украшения" — непонятно", — задаются вопросом авторы поста.
В администрации города уже прокомментировали инцидент российским СМИ. Там отметили, что гирлянда провисела на ёлке не более полу часа.
"Ее сняли силами администрации Центрального района", — передает издание слова своего собеседника.
При этом в администрации не уточнили будет ли по данному факту проводится какое-либо расследование.
Стоит отметить, что даже многие местные жители не обрадовались такой самодеятельности от своих сограждан. Некоторые отметили, что таким поступком путинисты в очередной раз продемонстрировали свою умственные способности и опозорили всех тверчан.
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