"Жалюгідні, продажні тварюки": Пугачова зухвало відповіла хейтерам, похвалившись розкішним життям (фото)

Схоже, Пугачова чудово влаштувалася із сім’єю в Ізраїлі

Відома співачка Алла Пугачова, яка зараз проживає з чоловіком Максимом Галкіним та двома дітьми в Ізраїлі, відреагував на шквали критики у бік її родини. Примадонна написала лаконічний коментар про своїх хейтерів і похвалилася шикарним видом із її апартаментів.

Знімок прекрасного ізраїльського пейзажу зірка розмістила на своїй сторінці у Instagram. Так вона вирішила відповісти на питання про те, що думає про потік хейту, який обрушився на неї в рф після виїзду з країни.

"Багато мене запитують яким чином я виношу замовне цькування нашої родини. Як? А ось так. Це вид з мого вікна. Грудневе небо над землею обітованою. Дивлюся на небо і кажу: "Господи! Пробач цих жалюгідних продажних тварів, лицемірів та брехунів, бо не знають вони що творять". От і все", — йдеться у публікації Пугачової.

Зірка милується природою, а не думає про ненависників

У коментарях шанувальники підтримали улюбленицю. Користувачі пишуть про захоплення Пугачовою та зізнаються у коханні й обожненні. Багато коментаторів вважають, що на боці співачки більше людей, ніж тих, хто її критикує:

"Мені здається, що тих, що підтримують і щиро захоплюються, більше";

"Захоплення немає меж";

"Ми вас дуже сильно любимо, нікому не дозволимо вас образити. А вид — шикарний, хотіла б і я опинитися зараз в такому чудовому місці".

Шанувальники підтримали улюбленицю

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, ймовірно, Алла Пугачова змінила громадянство, пізніше з’явилася подібна інформація щодо її дітей – сина Гаррі та доньки Лізи. Чоловік співачки Максим Галкін не приховує ворожість до російського президента і активно жартує над кремлівськими пропагандистами. Сім’я продовжує розривати всі зв’язки з рф. Нещодавно стало відомо, що Пугачова закрила там свою останню компанію