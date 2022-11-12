"Зникла" Софія Ротару відреагувала на деокупацію Херсона: вистачило лише на одну сторіс в Інстаграм

Артистка згадала, що "Херсон — це Україна"

Виконавиця хітів "Одна калина" та "Червона рута", відома співачка Софія Ротару, яка раніше з’явилася в Києві, не стала осторонь від історичної події — звільнення з-під російської окупації міста Херсон і частини області на правому березі Дніпра.

На своїй сторінці в Інстаграм Народна артистка опублікувала лише одну сторіс, яку навіть не супроводила жодним підписом. На картинці, якою поділилася співачка, на тлі синьо-жовтого прапора красується долька херсонського кавуна, а навколо неї напис англійською: "Херсон — це Україна".

Мабуть, таким чином Софія Михайлівна вирішила привітати українців з поверненням українського міста до складу нашої країни.

Нагадаємо, сама Ротару про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи звичайних постів у соцмережі. Раніше українська телеведуча Наталія Мосійчук якось зізналася, що її дратує мовчання артистки та те, що це привселюдно не засуджують її українські колеги.

Цікава історія вийшла з єдиним сином артистки Русланом Євдокименком та онуком Анатолієм. Навесні чоловіки намагалися нелегально виїхати з країни через кордон із Молдовою, щоб уникнути мобілізації. Легендарна артистка ж інцидент не прокоментувала.

У липні стало відомо, що онук Ротару раптово опинився у Франції — Анатолію вдалося виїхати з країни, незважаючи на його призовний вік.