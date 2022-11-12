"Пропавшая" София Ротару отреагировала на деоккупацию Херсона: хватило только на одну сторис в Инстаграм

Артистка вспомнила, что "Херсон — это Украина"

Исполнительница хитов "Одна калина" и "Червона рута", известная певица София Ротару, которая ранее объявилась в Киеве, не стала в стороне от исторического события — освобождения из-под российской оккупации города Херсон и части области на правом берегу Днепра.

На своей странице в Инстаграм Народная артистка опубликовала лишь одну сторис, которую даже не сопроводила никакой подписью. На картинке, которой поделилась певица, на фоне сине-желтого флага красуется долька херсонского арбуза, а вокруг нее надпись на английском: "Херсон — это Украина".

Видимо таким образом София Михайловна решила поздравить украинцев с возвращением украинского города в состав нашей страны.

Напомним, сама Ротару о полномасштабном нападении россии на территорию Украину особо не высказывается, не считая обычных постов в соцсети. Ранее украинская телеведущая Наталья Мосийчук как-то призналась, что ее раздражает молчание артистки и то, что это публично не осуждают ее украинские коллеги.

Интересная история получилась с единственным сыном артистки Русланом Евдокименко и внуком Анатолием. Весной мужчины пытались нелегально выехать из страны через границу с Молдовой, чтобы избежать мобилизации. Легендарная артистка же инцидент не прокомментировала.

В июле стало известно, что внук Ротару внезапно оказался во Франции — Анатолию удалось выехать из страны, несмотря на его призывной возраст.