Підійде навіть стара і рвана мішура: як по-новому прикрасити ялинку до свят (відео)

Незвичайний трюк допоможе зробити святкове дерево красивішим і оригінальнішим

Цього року багато українців вирішили прикрасити ялинку енергоефективно, відмовившись від "важкого освітлення", тим більше, що зробити новорічне дерево красивим та оригінальним можна навіть за допомогою залишків мішури. Якщо вішати пухнасті прикраси не стандартно, а по-новому, святкова красуня засяє і без вогнів.

Лайфхаком з прикрашання ялинки на Новий рік 2023 ділиться користувач @1nsanitea в TikTok. Все, що вам знадобиться для незвичайного декору, мішура (підійде навіть стара, коротка та рвана) та ножиці. Трюк виглядає дуже просто, але миттєво прикрашає новорічне дерево.

Так, спробуйте використовувати традиційно прикрасу для ялинки – мішуру – трохи інакше. Що потрібно робити:

Оберніть нитку мішури навколо однієї гілки. Закрутіть та відріжте кінець.

За допомогою ножиць звільніть усі застряглі шматочки мішури, щоб досягти яскравішого ефекту.

Зробіть те саме з іншими гілками новорічного дерева.

Завдяки таким нехитрим діям ялинка буде виглядати оригінально і сучасніше, ніж якщо ви розвісите нитки мішури по всьому дереву або обмотаєте нею стовбур.

Раніше "Телеграф" розповідав про недорогий лайфхак, який допоможе зробити ялинку на Новий рік більш пухнастою та пишною.