Що потрібно зробити з ялинкою, щоб вона виглядала пишніше і пухнастіше: відмінний новорічний лайфхак (відео)

Є дешевий спосіб покращити штучне дерево, щоб ялинка захоплювала всіх гостей

Багато родин давно обзавелися штучними ялинками, які традиційно встановлюють на новорічні та різдвяні свята в будинку. Однак навіть якщо ви прикрасите ялинку у кольори Року Кролика 2023, дерево може виглядати непривабливо. Ялина має бути пухнастою, і є спосіб зробити її такою.

Всі дорогі новорічні ялинки мають одну спільну рису: вони потопають у зелені та здаються пишнішими. Тоді як багато дешевих дерев можуть виглядати безглуздо в порівнянні з ними. Як пише видання Express, недорогий лайфхак покращить зовнішній вигляд навіть непоказної на перший погляд штучної ялинки.

Так, вдалим трюком поділилася юзерка @tnstyled в TikTok. Дуже легко зробити вашу різдвяну ялинку більш пухнастою та пишною, і не йдеться про купівлю нового дерева. Все, що потрібно виконати, це взяти кілька ниток якоїсь недорогої хвойної гірлянди і обернути нею вашу ялинку. Ви також можете додати хвою, яка вже прикрашена сосновими шишками, наприклад. Штучні гілки ялинки обійдуться вам набагато дешевше, ніж повноцінна заміна новорічної красуні.

Єдина головна порада – переконатися, що обрана вами хвойна гірлянда за кольором близька до відтінку новорічної ялинки. Якщо хочете, то ще можете купити трохи зелені. Автор ролика вибрала гілки світлішого відтінку зеленого, які сховала між гілками, щоб додати трохи контрасту.

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