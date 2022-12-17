В Киеве в тумане и под дождем наряжают главную энергосберегающую елку страны (фото)

Рядом с елкой можно будет зарядить гаджеты

В Киеве практически завершили установку главной новогодней красавицы страны, которая будет работать от генератора. Несмотря на дождливую погоду, украшение елки на финальном этапе.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, главную елку страны засветят уже 19 декабря, а располагаться 12-метровая красавица будет по традиции на Софиевской площади. Учитывая перебои с электричеством, работать новогодняя елка будет от генератора, а украшают ее энергосберегающими гирляндами. По этой же причине светиться символ несокрушимости будет не круглосуточно, а в определенные часы.

В этом году новогодняя красавица будет не только привлекательной, но и полезной — рядом с генератором разместят точки для подзарядки гаджетов. Но и тут не обошлось без сюрпризов.

"Рядом с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов, разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в которой именно", — написал Виталий Кличко.

Игрушки на елку будут прошлогодними — около тысячи шаров синего и желтого цветов, а также белые голуби. На верхушке елки вместо звезды будет красоваться герб Украины, а внизу будет оформлен стенд с флагами стран, которые помогают нашей стране справиться с российской ордой.

"Елку устанавливаем и украшаем за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит", — напомнил мэр Киева.

Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет.

Ранее мы рассказывали о том, что россияне "повесили" на елку своих фрагов. Среди бумажных фигурок оказались Джо Байден и Алла Пугачева.