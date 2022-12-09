Что нужно сделать с елкой, чтобы она выглядела пышнее и пушистее: отличный новогодний лайфхак (видео)

Есть дешевый способ улучшить искусственное дерево, чтобы ель восхищала всех гостей

Многие семьи давно обзавелись искусственные елями, которые традиционно устанавливают на новогодние и рождественские праздники в доме. Однако даже если вы украсите елку в цвета Года Кролика 2023, дерево может выглядеть непривлекательно. Ель должна быть пушистой, и есть способ сделать ее такой.

У всех дорогих новогодних елок есть одна общая черта: они утопают в зелени и кажутся более пышными. Тогда как многие более дешевые деревья могут выглядеть нелепо по сравнению с ними. Как пишет издание Express, недорогой лайфхак улучшит внешний вид даже невзрачной на первый взгляд искусственной ели.

Так, удачным трюком поделилась пользовательница @tnstyled в TikTok. Очень легко сделать вашу рождественскую елку более пушистой и пышной, и речь не идет о покупке нового дерева. Все, что нужно выполнить, это взять несколько нитей какой-нибудь недорогой хвойной гирлянды и обернуть ею вашу елку. Вы также можете добавить хвою, которая уже украшена сосновыми шишками, к примеру. Искусственные ветви ели обойдутся вам намного дешевле, чем полноценная замена новогодней красавицы.

Единственный главный совет — убедиться, что выбранная вами хвойная гирлянда по цвету близка к оттенку вашей новогодней елки. Если хотите, то еще можете купить немного зелени. Автор ролика выбрала ветки более светлого оттенка зеленого, которые спрятала между ветвями, чтобы добавить немного контраста.

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