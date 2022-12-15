Подойдет даже старая и рваная мишура: как по-новому украсить елку к праздникам (видео)

Необычный трюк поможет сделать праздничное дерево более красивым и оригинальным

В этом году многие украинцы решили украсить елку энергоэффективно, отказавшись от "тяжелого освещения", тем более, что сделать новогоднее дерево красивым и оригинальным можно даже с помощью остатков мишуры. Если вешать пушистые украшения не стандартно, а по-новому, праздничная красавица засияет и без огней.

Лайфхаком по украшению елки на Новый год 2023 делится пользователь @1nsanitea в TikTok. Все, что вам понадобится для необычного декора, мишура (подойдет даже старая, короткая и рваная) и ножницы. Трюк выглядит очень просто, но мгновенно украшает новогоднее дерево.

Так, попробуйте использовать традиционное украшение для елки – мишуру – чуть-чуть иначе. Что нужно делать:

Оберните нить мишуры вокруг одной ветки. Закрутите и отрежьте конец.

С помощью ножниц освободите все застрявшие кусочки мишуры, чтобы добиться более яркого эффекта.

Проделайте то же самое с другими ветвями новогоднего дерева.

Благодаря таким нехитрым действиям елка будет выглядеть оригинально и более современно, чем если вы развесите нити мишуры по всему дереву или же обмотаете ею ствол.

Ранее "Телеграф" рассказывал о недорогом лайфхаке, который поможет сделать елку на Новый год более пушистой и пышной.