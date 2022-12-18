В реалиях войны: как Киев готовится к Новому году (эксклюзивные фото)

Сражаемся с агрессором, но и жить не забываем

Несмотря на энергетический террор россии, обстрелы и недостаток электричества, под конец 2022 года киевляне все равно готовят праздничную елку, хоть и совсем не такую, как в прошлом году.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как украшают новогоднюю елку на Софийской площади 18 декабря.

Каждый год елку устанавливают до 19 декабря, чтобы ко Дню святого Николая зажечь праздничное дерево.

Война во все внесла свои коррективы, в том числа и в новогодние празднества.

Напомним, что вот так выглядела главная елка годом ранее:

Такой была главная елка в декабре 2021 года

На Новый 2023 год устанавливают энергосберегающую елку, возле которой можно будет подзарядить гаджеты. Никаких ярмарок и празднеств не планируется.

В центре Киева установили праздничное дерево высотой 12 метров

Его украшают даже в плохую погоду

Несмотря ни на что, невозможно забыть, что в стране идет война

"Пиксель" повсеместно бросается в глаза

Украшения все довольно простые и патриотические, с намеком на желание поскорее закончить войну

Игрушки сделали из специального пластика и привезли со Львова

Голубей для елки в Киеве вырезали из дерева

Елка вышла довольно простой и со вкусом

Стоит заметить, что эффектную елку установили и на центральном вокзале в Киеве, — там она тоже будет энергосберегающей, с питанием от механического генератора-велотренажера.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, откуда взялись украшения и генератор для главной елки в Киеве.