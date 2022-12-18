Укр

В реалиях войны: как Киев готовится к Новому году (эксклюзивные фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
937
Новый 2023 год украинцы встречают по-особому
Новый 2023 год украинцы встречают по-особому. Фото telegraf.com.ua

Сражаемся с агрессором, но и жить не забываем

Несмотря на энергетический террор россии, обстрелы и недостаток электричества, под конец 2022 года киевляне все равно готовят праздничную елку, хоть и совсем не такую, как в прошлом году.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как украшают новогоднюю елку на Софийской площади 18 декабря.

Каждый год елку устанавливают до 19 декабря, чтобы ко Дню святого Николая зажечь праздничное дерево.

Война во все внесла свои коррективы, в том числа и в новогодние празднества.

Напомним, что вот так выглядела главная елка годом ранее:

Главная елка в Киеве в декабре 2021 года
Такой была главная елка в декабре 2021 года

На Новый 2023 год устанавливают энергосберегающую елку, возле которой можно будет подзарядить гаджеты. Никаких ярмарок и празднеств не планируется.

Главная елка на Софийской в Киеве 2022-2023
В центре Киева установили праздничное дерево высотой 12 метров
Главная елка на Софийской в Киеве 2022-2023
Его украшают даже в плохую погоду
Военные и главная елка на Софийской в Киеве 2022-2023
Несмотря ни на что, невозможно забыть, что в стране идет война
Военные и главная елка на Софийской в Киеве 2022-2023
"Пиксель" повсеместно бросается в глаза

Украшения все довольно простые и патриотические, с намеком на желание поскорее закончить войну

Главная елка на Софийской в Киеве 2022-2023
Игрушки сделали из специального пластика и привезли со Львова
Главная елка на Софийской в Киеве 2022-2023
Голубей для елки в Киеве вырезали из дерева
Главная елка на Софийской в Киеве 2022-2023
Елка вышла довольно простой и со вкусом
Главная елка на Софийской в Киеве 2022-2023
Главная елка на Софийской в Киеве 2022-2023

Стоит заметить, что эффектную елку установили и на центральном вокзале в Киеве, — там она тоже будет энергосберегающей, с питанием от механического генератора-велотренажера.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, откуда взялись украшения и генератор для главной елки в Киеве.

Теги:
#Киев #Елка #Новый год #Репортаж