Для настроения и здоровья: на вокзале в Киеве удивили новогодним ноу-хау (видео)

Украинцев невозможно сломать — даже в условиях блэкаута наш народ не откажется от атрибутов Нового года

Украинцы готовятся к новогодним праздником, невзирая на военные реалии. Пока на Софиевской площади в снегопад устанавливали главную елку страны, работающую на генераторах, нашли чем соотечественников и железнодорожники. Так, на вокзале "Киев-Пассажирский" подсветка новогоднего деревца будет осуществляться за счет специального генератора-велотренажера.

Видеозаписью, на которой виден принцип работы такого необычного ноу-хау, поделились в Telegram-канале "Х-ый Киев". Стоит отметить, что большинство украинцев остались в абсолютном восторге от задумки администрации вокзала.

Механизм запуска генератора очень и очень простой — желающий (или ответственный за это) человек садится на велотренажер и начинает крутить педали. Спустя несколько секунд многометровые гирлянды начинают сверкать многочисленными огоньками. Люди, участвовавшие в украшении помещения и установке елки, искренне радовались тому, что задумка работает — их эмоции отлично считываются на видеозаписи.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов утром 18 декабря побывал на Киевском вокзале. Сквозь призму его камеры можно узнать, как выглядит уже наряженная елка и общее убранство нижнего зала.

Табло с освобожденным Херсоном и ожидающими деоккупации городами Украины отлично вписывается в общую композицию

Люди заинтересовано рассматривают новогоднюю красавицу

Выглядит не совсем привычно, но со вкусом

А вот иллюминация пока не светится, да и генератора-тренажера поблизости наш корреспондент не заметил. Вполне вероятно, что устройство ранее тестировали перед официальным открытием елки — по предварительным данным, оно должно состояться 19 декабря, в День Святого Николая (по юлианскому календарю).

Огромный позитив излучают и многие пользователи сети. Кто-то шутит о том, что это — отличный способ похудеть после новогодних праздников с дополнительной пользой для страны. Другие же предлагают усадить на тренажер кого-нибудь из российских военнопленных, дабы они хоть частично отработали ущерб, нанесенный их армией Украине.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как выглядела главная елка страны после начала работ по ее украшению. Стоит отметить, что в этом году она будет энергосберегающей, ведь вся иллюминация работает от мощных генераторов. После того, как праздники закончатся, а деревце уберут, генераторы обещают передать на фронт. При этом их финансирует не государственный или местный бюджет, а пожелавшие устроить соотечественникам праздник бизнесмены.