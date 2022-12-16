Какой будет погода на Рождество и под Новый год: синоптики уточнили прогноз

Снежная погода на Рождество ожидается только в нескольких городах

Погода на Рождественско-Новогодние праздники в Украине будет достаточно тёплой. В некоторых частях страны температура воздуха будет подниматься выше +10 градусов. Вместе с тем не добавят многим городам сказочной атмосферы праздника и снегопады.

25 декабря, на Рождество, во многих украинских городах ожидается мокрый снег с дождем и плюсовая температура воздуха. Также часть городов зальет дождями в этот праздничный день. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.

В городах на юге страны столбики термометров 25 декабря покажут днем выше +10 градусов. К ночи температура также останется плюсовой. Осадков в этот день не ожидается. А ближе к Новому году наступит похолодание.

В центральной части будет немного холоднее. В Киеве на Рождество ожидается до +6 градусов днем и до +1 градуса ночью. При этом синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. К новогодним праздникам температура воздуха начнет значительно снижаться.

В западной части страны температура воздуха днем будет подниматься до + градусов. Ночью ожидается до +3 градусов. Также 25 декабря синоптики обещают дождь и мокрый снег. К Новому году в этой части Украины начнет значительно холодать.

На востоке Украины в этот день синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет ниже +10 градусов. Ближе к новогодним праздникам ожидаются ночные морозы и до -5 градусов днем.

Северные города на Рождество накроет снежная погода. При этом температура воздуха днем будет до +1 градуса. Синоптики отмечают, что к Новому году будет немного холоднее. Днем столбики термометров будут опускаться до -3 градусов.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что существенное потепление придет в Украину после 15 декабря, но продержится оно недолго, передает ТСН. Вместе с тем во всех регионах страны ожидаются дожди с мокрым снегом.

"С 15 декабря температура воздуха в Украине поднимется до +3+8 градусов. На западе и севере будет немного холоднее – до +2+4 градусов", — уточнил Щедрин.

По его словам, потепление продержится в Украине всего лишь до 20 декабря. А затем с 20-22 декабря вновь вернутся морозы и столбики термометров будут показывать от — 5 до -11 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год и стоит ли украинцам ожидать в этот праздник снега.