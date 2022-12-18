Для настрою та здоров’я: на вокзалі у Києві здивували новорічним ноу-хау (відео)

Українців неможливо зламати — навіть за умов блекауту наш народ не відмовиться від атрибутів Нового року

Українці готуються до новорічних свят, незважаючи на військові реалії. Допоки на Софіївській площі в снігопад встановлювали головну ялинку країни, яка працює на генераторах, знайшли чим здивувати співвітчизників і залізничники. Так, на вокзалі "Київ-Пасажирський" підсвічування новорічного деревця здійснюватиметься за рахунок спеціального генератора-велотренажера.

Відеозаписом, на якому видно принцип роботи такого незвичайного ноу-хау, поділилися в Telegram-каналі "Х-ий Київ". Варто зазначити, що більшість українців залишились в абсолютному захваті від задуму адміністрації вокзалу.

Механізм запуску генератора дуже і дуже простий — бажаюча (чи відповідальна за це) людина сідає на велотренажер і починає крутити педалі. Через кілька секунд багатометрові гірлянди починають сяяти численними вогниками. Люди, які брали участь у прикрасі приміщення та встановленні ялинки, щиро раділи від того, що задум працює — їхні емоції чудово зчитуються на відеозаписі.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов уранці 18 грудня побував на Київському вокзалі. Крізь призму його камери можна дізнатися, як виглядає вже вбрана ялинка та загальне оздоблення нижньої зали.

Табло зі звільненим Херсоном та містами України, що очікують деокупації, відмінно вписується в загальну композицію

Люди зацікавлено розглядають новорічну красуню

Виглядає не зовсім звично, але вельми стильно

А ось ілюмінація поки що не світиться, та й генератора-тренажера поблизу наш кореспондент не помітив. Цілком імовірно, що пристрій раніше тестували перед офіційним відкриттям ялинки — за попередніми даними, він має відбутися 19 грудня, у День Святого Миколая (за юліанським календарем).

Багатьом користувачам мережі сподобалася задумка із таким варіантом освітлення ялинки. Хтось жартує про те, що це чудовий спосіб схуднути після новорічних свят із додатковою користю для країни. Інші ж пропонують посадити на тренажер когось із російських військовополонених, щоб вони хоч частково відпрацювали збитки, завдані їхньою армією Україні.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як виглядала головна ялинка країни після початку робіт з її прикраси. Слід зазначити, що цього року вона буде енергозберігаючою, адже вся ілюмінація працює від потужних генераторів. Після того, як свята закінчаться, а деревце заберуть, генератори обіцяють передати на фронт. При цьому їх фінансує не державний чи місцевий бюджет, а бізнесмени, які побажали влаштувати співвітчизникам свято.