Есть "прилет": россия атаковала Киев десятками дронов

Есть попадания в объекты инфраструктуры

В столице Украине Киеве ночью была оглашена масштабная воздушная тревога. Начиная с двух часов после полуночи и до почти шести утра в небе над городом было громко. Враг атаковал город дронами "Shahed". Работали силы ПВО.

Как сообщили в КГВА, всего за время тревоги удалось уничтожить 15 беспилотников из более чем 20. Атака барражирующими боеприпасами шла волнами.

Тем не менее в столице раздались взрывы в двух районах. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко. Он информировал, что взрывы прозвучали в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Пострадавшие районы находятся рядом

Глава КГВА Сергей Попко уточнил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий. Данные про пострадавших и другие разрушения пока не поступило. Телеграм-каналы столицы публикуют информацию, что после раздавшихся взрывов у некоторых людей разбились окна, начался пожар.

В Киевской области также есть повреждения после атаки дронов. Глава ОВА Алексей Кулеба сообщил, что на Киевщине повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. Предварительно, пострадали два человека, они под присмотром врачей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне в столице установили Новогоднюю елку. Она будет менее масштабной чем обычно и энергосберегающей. Угроза со стороны российских оккупантов растет из-за визита лидера страны-агрессора в Беларусь.