Путинский визит в Беларусь обостряет угрозы: риски есть не только для Украины

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" об угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси и не только.

Грядущий визит российского президента Путина в Республику Беларусь (РБ), анонсируемый на 19 декабря, следует воспринимать как элемент военно-политического давления. И на Украину (нам дают понять, что возможны сценарии а-ля февраль-2022), и на страны НАТО – в первую очередь Польшу и Балтийские государства.

РБ нужна РФ, в первую очередь, как возможный плацдарм для повторного вторжения в Украину. Кроме того, россияне активно используют инфраструктуру белорусских вооруженных сил, включая три аэродрома. В том числе для нанесения ударов по Украине. За последнюю неделю зафиксирована передислокация на белорусские аэродромы трех российских МиГ-31К, которые способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они во время массированной ракетной атаки на Украину 16 декабря поднимались в воздух, но обстрелов не производили. Кроме того, по нам с РБ может пойти новая волна иранских беспилотников.

Что касается сухопутного вторжения с Беларуси в Украину по типу того, какое было в феврале текущего года. На данный момент на территории РБ находится от 9 до 10 тысяч военнослужащих РФ. Данного количества недостаточно, чтобы квалифицировать это присутствие как контингент вторжения. В то же время, полностью исключать повторения февральского сценария нельзя. Тем более, что вопрос передислокации нужного количества сил и средств – вопрос времени. Не случайны в этом смысле заявления главкома ВСУ Залужного о том, что возможно повторное наступление агрессора на Киев, в том числе – со стороны Беларуси. Американская сторона оценивает такие риски как минимальные. Но и она не исключает подобного сценария.

Вооруженные Силы РБ – это порядка 55 тысяч личного состава. Из них 15 тысяч – гражданские. Сухопутные войска РБ насчитывают до 24 тысяч человек. Наиболее боеспособными являются три бригады: две воздушно-десантных – Гомельская и Брестская, а также 5-я отдельная бригада специального назначения Марьина Горка. Если гипотетически предположить возможное участи ВС РБ во вторжении на территорию Украины, то белорусы могут выставить порядка 15-20 тысяч подготовленного личного состава. Несмотря на отсутствие у них реального боевого опыта, их подготовка, всё равно, значительно выше, нежели у "чмобиков" РФ.

Кроме гипотетического повторного вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины, не следует отбрасывать возможность так называемого "Сувалкского сценария" – вторжения на территорию стран Балтии со стороны РБ.

"Сувалкский коридор" – это часть территории длиной около 100 км, которая гипотетически может соединить РБ с Калининградской областью России. В настоящее время там проходит граница Польши с Литвой (назван "коридор" по расположенному на территории коридора польскому городу Сувалки).

Не случайно в последнее время Польша активно передислоцирует тяжелую бронетехнику, включая танки "Абрамс" и полученные из Южной Кореи, на данном направлении. Страны Запада не исключат возможности военных провокаций против Польши и стран Балтии со стороны РБ и РФ.

Еще одна опасность со стороны РБ – размещенные там шесть дивизионов оперативно-тактических комплексов "Полонез" с дальностью поражения до 300 км. А также батареи С-300, которые модифицированы для нанесения ударов по наземным целям на расстоянии до 200 км.Кроме того, к угрозам стоит отнести наличие на вооружение и на консервации ВС РБ 1,3 тысячи танков Т-72. Это очень большое количество. Россияне сейчас расконсервируют свои танки Т-62 и Т-64 (цифры тут – год выпуска). А Т-72 – более новая модель, к тому же, прошедшая определенную модификацию в составе вооруженных сил Республики Беларусь. И я не исключаю, что во время путинского визита будет поднято вопрос о передаче россиянам бронетанковой техники, которая принадлежит РБ.

В перечне угроз и военно-техническое сотрудничество в моменте расконсервации белорусских военных складов. И возможности передачи в РФ боекомплекта, включая снаряды калибром 122 мм и 152 мм. Это улучшает, в том числе, вопрос логистики – "плечо" поставок из той же Беларуси куда короче, чем из глубинных районов России.

Понимая все эти риски, мы значительно укрепили тысячекилометровую границу с РБ. Активно велись и ведутся инженерно-фортификационные работы.

Недавно закончились командно-штабные учения ВСУ с привлечением бригады территориальной обороны. Легенда учений – отражение возможного наступления со стороны РБ. Как превентивные меры можно использовать и заявления украинской стороны, что у нас достаточно средств поражения – и мы не будем спокойно наблюдать за возможной подготовкой к вторжению.

Есть определенный оптимизм, что сценарий февраля 2022 года – сухопутное вторжение, но теперь уже совместных российско-белорусских сил – не повторится. И на данный момент основные угрозы – возможность повторения ракетных атак и атак дронов со стороны РБ. Ну и на постоянной основе головной болью для нас остаются военные учения на территории Беларуси, которые отвлекают ВСУ от ключевых участков фронта.