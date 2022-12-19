Данілов про повторний наступ з півночі: "Якщо росія не має в руках Києва - вона не має нічого"

рф дійсно може готуватися до повторного наступу, проте захопити столицю вона навряд чи зможе

На тлі останніх заяв української сторони щодо можливості здійснення росією повторного наступу, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що єдине, на що здатна зараз рф — це посилити позиції, які вона має на сьогоднішній день. Однак, Україна чітко оцінює ситуацію, що склалася і готова до такого розвитку подій. Про це він розповів у своєму новому інтерв'ю для видання "Українська правда".

За словами Данілова, українська сторона має точне розуміння, що ворог може напасти на Україну ще раз. Ба більше, не відкидається й варіант того, що у росії можуть оголосити загальну мобілізацію, щоб залучити на війну з українцями більше людей.

"Для чого? Для того, щоб у них не було якихось неприємностей на їхній території. Тому що люди, яких вони сюди відправляють, повертаються у зовсім іншому стані фізичному. Ми то розуміємо, за що ми воюємо, ми воюємо за свою країну, за своїх дітей, за свою незалежність. А за що вони воюють? За що їх тут вбивають, за що їх тут кожного дня молотять наші хлопці і дівчата? Так у них побудовано суспільство, що їх все влаштовує", — пояснив він.

Що стосується бажання окупантів все ж просунутися вглиб країни, то Данілов переконаний, що вони можуть хотіти всього, чого завгодно, проте українці готові до будь-якого розвитку подій, навіть включно з ймовірним наступом Білорусі.

"… ми готуємося, готуємося і ще раз готуємося", — наголосив він.

Також секретар РНБО зазначив, що росіяни не відмовилися від своєї мрії та головної мети щодо повного знищення української нації. Однак всі мають усвідомлювати, що, якщо рф не має у своїх руках Києва, то вона не має нічого.

"…Але чи будемо ми їм віддавати Київ, чи надамо ми їм таку можливість? Ні!", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував систематичні "бавовни" у росії, саркастично відзначивши, що далі вона буде з'являтися на російських територіях все частіше.