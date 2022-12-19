Данілов про повторний наступ з півночі: "Якщо росія не має в руках Києва - вона не має нічого"
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рф дійсно може готуватися до повторного наступу, проте захопити столицю вона навряд чи зможе
На тлі останніх заяв української сторони щодо можливості здійснення росією повторного наступу, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що єдине, на що здатна зараз рф — це посилити позиції, які вона має на сьогоднішній день. Однак, Україна чітко оцінює ситуацію, що склалася і готова до такого розвитку подій. Про це він розповів у своєму новому інтерв'ю для видання "Українська правда".
За словами Данілова, українська сторона має точне розуміння, що ворог може напасти на Україну ще раз. Ба більше, не відкидається й варіант того, що у росії можуть оголосити загальну мобілізацію, щоб залучити на війну з українцями більше людей.
"Для чого? Для того, щоб у них не було якихось неприємностей на їхній території. Тому що люди, яких вони сюди відправляють, повертаються у зовсім іншому стані фізичному. Ми то розуміємо, за що ми воюємо, ми воюємо за свою країну, за своїх дітей, за свою незалежність. А за що вони воюють? За що їх тут вбивають, за що їх тут кожного дня молотять наші хлопці і дівчата? Так у них побудовано суспільство, що їх все влаштовує", — пояснив він.
Що стосується бажання окупантів все ж просунутися вглиб країни, то Данілов переконаний, що вони можуть хотіти всього, чого завгодно, проте українці готові до будь-якого розвитку подій, навіть включно з ймовірним наступом Білорусі.
"… ми готуємося, готуємося і ще раз готуємося", — наголосив він.
Також секретар РНБО зазначив, що росіяни не відмовилися від своєї мрії та головної мети щодо повного знищення української нації. Однак всі мають усвідомлювати, що, якщо рф не має у своїх руках Києва, то вона не має нічого.
"…Але чи будемо ми їм віддавати Київ, чи надамо ми їм таку можливість? Ні!", — підсумував він.
Раніше "Телеграф" повідомляв, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував систематичні "бавовни" у росії, саркастично відзначивши, що далі вона буде з'являтися на російських територіях все частіше.