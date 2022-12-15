Рєзніков слідом за Залужним спрогнозував новий наступ росіян: що відомо

Глава Міноборони розповів про плани противника на 2023 рік

На тлі заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про підготовку рф повторного наступу на Київ прозвучав подібний прогноз міністра оборони України Олексія Резнікова. За його словами, існує ймовірність нової масштабної ворожої атаки у лютому 2023 року.

Про це глава Міноборони сказав в інтерв’ю The Guardian. Рєзніков заявив, що з’являються докази про підготовку кремлем нового широкого наступу.

Так, Резніков розповів, що можуть планувати російські сили наступного року.

"Призовники готуються не менше трьох місяців. Отже, наступну хвилю наступу намагаються розпочати, найімовірніше, у лютому, як і минулого року. Це їхній план", — сказав глава Міноборони.

Те, що російська мобілізація спрацювала, сказав в інтерв’ю The Economist і Валерій Залужний. За його даними, в наявності рф є резерв в 1,2-1,5 млн осіб, більше того, готують близько 200 000 "свіжих солдатів". Головнокомандувач ЗСУ не сумнівається, що росіяни зроблять ще одну спробу піти на Київ.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Economist також заявив, що підготовлені солдати рф почали масово з’являтися вздовж усіх східних фронтів. За словами генерала, це викликає занепокоєння. Хоча він також зазначив, що найбільше стурбований через забезпечення України зброєю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що історик та політичний оглядач Дмитро Чернишевський озвучив прогноз щодо російсько-української війни.