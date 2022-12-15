Резников вслед за Залужным спрогнозировал новое наступление россиян: что известно

Глава Минобороны рассказал о планах противника на 2023 год

На фоне заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о подготовке рф повторного наступления на Киев прозвучал подобный прогноз министра обороны Украины Алексея Резникова. По его словам, существует вероятность новой масштабной вражеской атаки в феврале 2023 года.

Об этом глава Минобороны сказал в интервью The Guardian. Резников заявил, что появляются доказательства о подготовке кремлем нового широкого наступления.

Так, Резников рассказал, что могут планировать российские силы на следующий год.

"Призывники готовятся не менее трех месяцев. Следовательно, следующую волну наступления пытаются начать, вероятнее всего, в феврале, как и в прошлом году. Это их план", — сказал глава Минобороны.

То, что российская мобилизация сработала, сказал в интервью The Economist и Валерий Залужный. По его данным, в расположении рф есть резерв в 1,2–1,5 млн человек, более того, готовят около 200 000 "свежих солдат". Главнокомандующий ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку пойти на Киев.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью The Economist также заявил, что подготовленные солдаты рф начали массово появляться вдоль всех восточных фронтов. По словам генерала, это вызывает беспокойство. Хотя он также отметил, что наиболее обеспокоен из-за обеспечения Украины оружием.

Ранее "Телеграф" сообщал, что историк и политический обозреватель Дмитрий Чернышевский озвучил прогноз касательно российско-украинский войны.