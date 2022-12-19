"Хто йому розповів?": терорист гіркін насмішив мережу прогнозом щодо України (відео)

У Росії побоюються атаки ЗСУ на Москву у новорічну ніч

На тлі візиту володимира путіна до Білорусі та загострення загрози повторного наступу на Україну російський терорист та колишній ватажок бойовиків у ОРДЛО Ігор гіркін-стрілков заявив, що ЗСУ мають намір атакувати Москву у новорічну ніч. За його словами, невідомо, наскільки сильно столиця росії захищена системами ППО.

Своїми думками терорист поділився на спільному ефірі із членом окупаційної адміністрації "ДНР" Євгеном Михайловим, передає Telegram-канал "Інсайдер UA".

За словами гіркіна, ймовірність того, що ЗСУ завдадуть удару по території рф напередодні Нового року дуже висока. Основною метою терорист назвав Москву, але не виключив інші міста.

"Я не виключаю можливості або на Новий рік, або ще в якийсь день удару ворога або по Москві, або по якимось іншим пунктам", — заявив екс-главар донецьких бойовиків.

Вибір мети залежатиме від розміщення систем ППО на території країни-агресора. При цьому гіркін не володіє інформацією про захист Москви.

"Щось на Новий рік вони [українці] обов’язково викинуть. Не знаю, проти Москви чи ні, але щось обов’язково викинуть, сто відсотків", — додав стрілков.

Чим доступнішою буде мета, тим успішніше нібито пройде операція ЗСУ з ураження цілей на території росії.

Також колишній ватажок бойовиків зазначив, що під час інспекції путіним відремонтованого Кримського мосту вся російська ППО працювала у посиленому режимі, щоб українські військові не змогли пошкодити міст чи самого президента росії.

Раніше ми розповідали про те, що росія, ймовірно , готується до повторного наступу на Київ, навряд ворогові це вдасться.