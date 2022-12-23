Снос драмтеатра в Мариуполе: россияне пошли на очередную циничную хитрость (видео)

Оккупанты уничтожают место одного из своих военных преступлений

Во временно оккупированном Мариуполе, в котором погибли тысячи мирных украинцев из-за российских бомбардировок, оккупанты продолжают достигать новых вершин цинизма. Под видом реконструкции здания Драмтеатра происходит очередная попытка скрытия преступлений против наших граждан.

Как отметил советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко, в настоящее время россияне уничтожают место одного из своих военных преступлений — драматический театр.

"Оккупанты даже не скрывают своих намерений. Следовательно, полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целиком, как "основу реконструкции"", — рассказывает чиновник.

Это означает, что демонтируется только те части здания которые доказывают бомбардировку.

"Более 300 мариупольцев погибли. Весь мир вздрогнул. А россияне продолжают цинично делать вид нечего", — подчеркнул Андрющенко.

Также Андрющенко выразил уверенность, что правду россиянам все равно не удастся скрыть ведь существует достаточное количество видеодоказательств, показаний свидетелей и выживших, которые говорят о военном преступлении.

Кроме того, чиновник заявил, что устраивать стройки на костях погибших россиянам уже не впервой.

"За последние 100 лет россияне строят драмтеатр на костях погибших буквально. В советское время он был построен в месте захоронения солдат вермахта, которые были эксгумированы только в 2017-2018 годах. Теперь планируют строить на костях мариупольцев", — рассказал Андрющенко.

Напомним, что трагедия в мариупольском драмтеатре произошла, когда российские войска сбросили на него авиабомбы. Здание театра в центре было гуманитарным штабом — раздавали лекарства, воду, еду. Тут собирались те, кто планировал эвакуацию. Данные о жертвах разнятся — подтвердить удалось имена не всех жертв, их точное количество не известно, ведь тела были неопознаны.